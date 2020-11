Barsinghausen

Das Team des Barsinghäuser Standesamtes ist wieder komplett: Bürgermeister Marc Lahmann hat Alexandra Neumann zur neuen Standesbeamtin bestellt. Gemeinsam mit Kerstin Dreier und Stefanie Schreeck wird Neumann künftig Ehen schließen, Vaterschaftsanerkennungen beurkunden und Kirchenaustritte aufnehmen.

In den vergangenen Monaten hat sich die neue Standesbeamtin zunächst einmal eingearbeitet. Dabei sammelte Neumann an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz im Rathaus Erfahrungen, musste aber auch noch einmal die Schulbank drücken – bei einem Grundseminar für Standesbeamte an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf in Hessen.

Dabei ging es um die vielfältigen Rechtsgebiete, mit denen sich Neumann zukünftig befassen wird. Diese seien für sie wichtige Gründe gewesen, sich auf die Stelle im Standesamt zu bewerben, sagt die 45-Jährige. „Neben den Eheschließungen, welche wahrscheinlich jedem als erstes bei der Tätigkeit einer Standesbeamtin einfallen, interessieren mich das Personenstands- und Familienrecht ganz besonders“, erläutert Neumann.

Neumann war 20 Jahre beim Sozialamt

Die Stadtverwaltung sei für sie nicht gänzlich Neuland. Sie habe dort zwischen 1993 und 1996 ihre Ausbildung für den gehobenen Allgemeinen Verwaltungsdienst absolviert und war anschließend gut zwei Jahrzehnte im Sozialamt eingesetzt. „Ich habe mich nach gut 20 Jahren Tätigkeit im Sozialamt dafür entschieden, mich beruflich einer neuen Herausforderung zu stellen“, sagt sie.

Neumann tritt damit in die Fußstapfen von Ruth Wente, die im September nach 44 Jahren im Dienst der Stadt in den Ruhestand verabschiedet worden war. Wente hatte sich nach Lahmanns Worten unter anderem dafür eingesetzt, besondere Orte für standesamtliche Trauungen in der Deisterstadt zu schaffen – zum Beispiel auf Rittergütern oder in Gartenanlagen. „ Ruth Wente ist bei vielen Ehepaaren in Barsinghausen in sehr guter Erinnerung“, betonte Lahmann.

Von Janna Silinger