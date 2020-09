Barsinghausen will bei Tempo-30-Großversuch mitmachen

Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will auf den Straßen vor allen neuen Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet eine Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer einführen. Diesem Antrag der SPD-Ratsfraktion hat der städtische Ordnungs- und Ehrenamtsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend einmütig zugestimmt. Außerdem will sich die Stadt mit einigen Ortsdurchfahrten an einem Modellversuch der Region Hannover beteiligen. Auch dort soll ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern gelten.

Nicht durchsetzen konnte sich die SPD dagegen mit ihrem Wunsch, im Verlauf von Teilen der Landesstraße 391 in Hohenbostel (Nenndorfer Straße) und Egestorf (Stoppstraße) eine Tempo-30-Regelung wegen des schlechten Fahrbahnzustandes anzustreben. Deutliche Kritik kam von der CDU. Deren Ratsherr Gerald Schroth bezeichnete den SPD-Antrag als „Wahlkampfpopulismus“ und warnte auch davor, sämtliche Ortsdurchfahrten in Tempo-30-Regelungen einzubeziehen. „Das funktioniert nicht. Die Leute sind genervt“, sagte Schroth. Wo keine Gefahr bestehe, sei Tempo 50 durchaus sinnvoll.

Verwaltung schlägt geeignete Straßen vor

SPD-Ratsherr Henning Schünhof begründete den Antrag seiner Fraktion mit dem Ziel, Anwohner von Lärm zu entlasten. Bei Straßen „mit nicht erschließendem Charakter“ sei die Tempo-30-Regelung anzustreben, sagte er. Auch Christian Röver (Grüne) sprach sich für die Beteiligung an dem auf drei Jahre angelegten Regionsversuch aus. „Einfach mal probieren“, empfahl er.

Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld der Ausschusssitzung eine Liste jener Straßen zusammengestellt, auf denen aus Sicht des Ordnungsamtes ohne verkehrsrechtliche Probleme eine Tempo-30-Regelung eingeführt werden könnte. Auf dieser Liste stehen die Von-Holthusen-Straße (Holtensen), die Ostermunzeler Straße (Barrigsen), die Barsinghäuser Straße in Eckerde, die Bohlenstraße (Langreder), die Langefeldstraße (Stemmen), die Straße Osterende in Groß Munzel, die Mittelstraße (Ostermunzel) und die Heerstraße in Winninghausen. Aus diesen Straßen könnten am Ende einige für den Versuch der Region ausgewählt werden.

Für nicht geeignet zur Meldung für den Großversuch hält die Stadtverwaltung dagegen Straßen mit überörtlicher Erschließungsfunktion. Das gilt für die Hauptstraße in Großgoltern, die Landstraße in Kirchdorf und die Hannoversche Straße in der Barsinghäuser Kernstadt.

Die endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen bei Tempo-30-Regelungen im Stadtgebiet liegt beim Verwaltungsausschuss, der am 29. September tagt.

Von Andreas Kannegießer