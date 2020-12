Barsinghausen

Bürgermeister Marc Lahmann ruft die Bürger dazu auf, im Corona-Lockdown die Gewerbetreibenden in Barsinghausen zu unterstützen. „Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler sehr wichtig, denn diese Wochen sind die umsatzstärkste Phase.“ Der Verwaltungschef appelliert deswegen an die Barsinghäuser, so oft wie möglich die Dienstleistungen der Unternehmen vor Ort wie Versand-, Abhol- und Lieferservice zu nutzen. „Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer zahlreichen Fachgeschäfte und Dienstleister“, ergänzt Wirtschaftsförderer Thomas Müller.

Kaufleute können Online-Plattform nutzen

Alle Barsinghäuser Händler und Gewerbetreibenden können ihre Dienstleistungen kostenfrei auf dem „Markplatz Basche“ bekannt machen und bewerben. Während des Frühjahrs-Lockdown hatte die Stadt diese Online-Plattform ins Leben gerufen. Einzelhändler und Dienstleister sind dort mit ihren jeweiligen Produkten übersichtlich nach Rubriken zusammengestellt. Gastronomen können zudem ihre Speisekarten hochladen.

Gewerbetreibende, die sich beim „Marktplatz Basche“ registrieren oder den bereits erstellten Eintrag bearbeiten und auf den neusten Stand bringen wollen, können sich bei Fragen per E-Mail an bdr@stadt-barsinghausen.de an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wenden.

