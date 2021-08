Großgoltern

Auf dem Weg zum Einkaufen ist ein 69-jähriger Mann am Sonnabendvormittag in Großgoltern Opfer eines dreisten Trickdiebs geworden. Nach Mitteilung der Polizei war der 69-Jährige gegen 10.30 Uhr auf dem Fußweg der Hauptstraße unterwegs, als er von einem jungen Mann nach Wechselgeld gefragt wurde. Der Mann kam dem 69-Jährigen dabei so nahe, dass dieser sich bedrängt fühlte und den jungen Mann aufforderte, Abstand zu wahren. Unvermittelt schlug der Jüngere dem Älteren die Geldbörse aus der Hand, half dann aber beim Aufheben. In dieser Sekunde gelang es dem Täter, zunächst unbemerkt 570 Euro aus dem Portemonnaie zu ziehen.

Der Mann stieg in einen Volvo mit rumänischem Kennzeichen und fuhr ungehindert davon. Erst dann fiel dem 69-Jährigen auf, dass das Geld fehlte, und er alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten lösten aufgrund der Fahrzeug- und Personenbeschreibung eine Fahndung aus, in die auch die Autobahnpolizei einbezogen wurde. Tatsächlich fiel wenig später einer Streife auf der Autobahn das gesuchte Fahrzeug auf. Darin saßen außer dem 24-jährigen Haupttäter ein 43-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die drei die 570 Euro bereits unter sich aufgeteilt hatten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde das Geld sichergestellt. Weitere Konsequenzen für die Täter gab es zunächst nicht. Normalerweise hätten sie eine sogenannte Sicherheitsleistung bezahlen müssen, da eine vorläufige Festnahme der Ausländer offenbar unverhältnismäßig gewesen wäre. Die Beamten stellten allerdings fest, dass die drei nicht genug Benzingeld bis nach Rumänien bei sich hatten, um die Sicherheitsleistung zu bezahlen. Daher wurde von den Tätern laut Polizei lediglich eine sogenannte „fiktive Sicherheitsleistung“ gefordert – was bedeutet, dass sie nichts zahlen mussten.

Von Andreas Kannegießer