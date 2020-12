Die 1989 gegründete Kunstschule Noa Noa in Barsinghausen hat sich zum Ziel gesetzt, kreative Prozesse unterschiedlichster Art durch grenzüberschreitendes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ebenso wie mit Erwachsenen zu fördern. Dafür kooperiert der Verein mit erfahrenen und kompetenten, freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern sowie Partnern im kulturellen Netzwerk in Barsinghausen, der Region Hannover und dem Landkreis Schaumburg – frei nach dem Motto: Kunst ist nicht für die Kunst da, sondern für die Menschen. Das Angebot von Noa Noa reicht von temporären Werkstätten und Workshops beziehungsweise Projekten in Kindergärten und Schulen über thematische Kurse und Workshops bis hin zu Aktionen für Vereine, Firmen und Privatpersonen. Ziel ist dabei, durch künstlerische Arbeit die kreativen Potenziale der Menschen im Denken, Handeln und Gestalten zu fördern – bei Malerei, Stein- und Holzbildhauerei, Töpfern und Zeichnen ebenso wie mit Theater und Literatur.