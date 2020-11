Die Kunstspirale Hänigsen, Mittelstraße 2, 31311 Hänigsen/ Uetze, kennt sich mit Basteln bestens aus. Seit vielen Jahren schon bietet der Verein Kurse, Projekte und Veranstaltungen für Jung und Alt an – kreativ, innovativ und integrativ. Dafür arbeitet er mit Kitas, Schulen und auch Seniorenheimen in der Umgebung zusammen. Wichtig ist dem Verein dabei die Nachhaltigkeit. Basteln steht bei der Kunstspirale nicht nur in Corona- Zeiten hoch im Kurs. Für die Ferien bieten ihre Mitarbeiter regelmäßig Aktionen an. Auch im laufenden Kursprogramm finden sich zahlreiche Angebote zum Bauen und Basteln. Der Verein ist telefonisch unter (05147) 9799030 und per E-Mail an kunstspirale@googlemail. com erreichbar. Im Internet ist er unter www.kunstspirale-haenigsen.de zu finden. Auf der Homepage gibt es viele interessante Tipps und Anregungen, beispielsweise zum Basteln zu Hause, sowie das Kursangebot.