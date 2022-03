Baumfällung in Egestorf: Kabelschaden ist behoben

Egestorf

Nichts als Probleme mit diesen Rotbuchen: Nach vielem Hin und Her – Protesten von Umweltschützenden, mehreren Gutachten und politischen Diskussionen – hat die Stadt Barsinghausen am Mittwoch vergangener Woche acht der noch elf vorhandenen Buchen auf dem Gelände an der Ecke Nienstedter Straße/Am Schützenplatz fällen lassen. Dabei ist jedoch etwas schiefgegangen, wie der Anwohner Peter Henze berichtete und beklagte. „Vielleicht ist es eine verspätete Rache der gefällten Rotbuchen, dass nun ein ganzes Stadtviertel vom Fernsehen, dem Telefon und dem Internetverkehr abgeschnitten ist“, schrieb Henze.

„Vier Kabel wurden zerrissen“

Die Stadt Barsinghausen habe sich nicht rechtzeitig nach der Lage der verschiedenen Kabel unter Fußweg und Straße erkundigt, sondern habe „in ihrer Zerstörungswut“ mit schwerem Gerät moderne Infrastruktur zerstört. „Gleich vier Kabel wurden zerrissen. Für mindestens eine Woche gibt es kein Fernsehen, Internet und Telefon“, beklagte der Egestorfer.

Auf eine Anfrage von uns kam fünf Tage später die Antwort der Stadt. Daniel Afkhami vom Tiefbauamt schreibt: „Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau des Spielplatzes Am Schützenplatz mussten die Wurzel der gefällten Bäume entfernt und entsorgt werden.“ Leider seien die Wurzeln in die Leitungskanäle von Telekom und Vodafon hineingewachsen, sodass beim Herausziehen der Wurzeln die besagten Kabel gerissen seien, bedauert Afkhami. Sofort nachdem dies bemerkt worden sei, seien die Störungsstellen der jeweiligen Unternehmen kontaktiert worden.

„Die entsprechenden Reparaturarbeiten sind am gleichen Tag angelaufen und mittlerweile abgeschlossen“, schreibt der Tiefbaumitarbeiter. Welche Haushalte von den Störungen betroffen und wann genau die Schäden behoben waren, beantwortete die Verwaltung nicht.

Von Mirko Haendel