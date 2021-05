Barsinghausen

Für viele Pendler, die am Barsinghäuser Bahnhof oder am benachbarten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ankommen, ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen: Auf der Nordseite der Berliner Straße hat die Stadt einen separaten Gehweg bauen lassen. Die Arbeiten, die Mitte April begonnen hatten, sind sogar einige Tage früher als ursprünglich geplant abgeschlossen worden. Die Berliner Straße ist laut Stadtverwaltung ab sofort wieder für den allgemeinen Fahrzeugverkehr freigegeben.

Gehweg schließt Lücke

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten ist eine Lücke im Fußwegenetz in einem der meist frequentierten Bereiche in der Barsinghäuser City geschlossen. Wer bisher vom Bahnhof aus durch die Berliner Straße in Richtung Rehrbrinkstraße laufen wollte, musste in einem knapp 200 Meter langen Teilbereich auf der Fahrbahnnordseite über einen unbefestigten Grünstreifen gehen oder sich unmittelbar am Fahrbahnrand entlang drücken.

Der Rat hatte den Bau der durchgehenden Fußwegeverbindung bereits vor zwei Jahren beschlossen. Nicht zuletzt wegen der Eigentumsverhältnisse der Flächen am nördlichen Straßenrand der Berliner Straße dauerte es aber letztlich bis zu diesem Frühjahr, bis die Bauarbeiten tatsächlich starten konnten.

Ladesäule für Elektroautos geplant

Nach Mitteilung des Tiefbauamts ist der verschwenkte Fußweg mit Betonsteinpflaster gebaut worden, die Parkflächen haben eine neue Asphaltdeckschicht erhalten. Alle vorhandenen Bäume im Bereich der Baustelle sind erhalten worden, zudem sollen zwei neue Stieleichen gepflanzt werden.

An den Fahrzeugstellflächen soll nach den Plänen der Stadtverwaltung demnächst noch eine Ladesäule für zwei Elektrofahrzeuge installiert werden, zwei Parkplätze sollen dafür umgewidmet werden. Ebenfalls vorgesehen ist, den Gehweg mit sogenannten Pollerleuchten auszustatten. Wann das so weit ist, kann die Verwaltung derzeit noch nicht sagen. Eine erneute Straßensperrung sei dann aber nicht zu befürchten. „Die Arbeiten können voraussichtlich ohne Verkehrseinschränkungen ausgeführt werden“, sagt Stefan Recht vom Tiefbauamt.

Die Stadt hat sich den neuen Gehweg rund 240.000 Euro kosten lassen. Die Anlieger werden an den Baukosten nicht beteiligt.

Von Andreas Kannegießer