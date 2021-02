Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen und die Polizei erwarten angesichts der winterlichen Verhältnisse am Wochenende zahlreiche Ausflügler im Deister. Die Behörden warnen Besucher wegen der Schneemassen aber vor einer Anreise mit dem Auto. Die Parkplätze im und am Deister seien nur sehr eingeschränkt erreichbar, berichtet das Barsinghäuser Ordnungsamt.

Der große Parkplatz am Nienstedter Pass etwa – der in dieser Woche bisher gesperrt war – wird am Sonnabend und Sonntag nur eingeschränkt befahrbar sein, wie Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold ankündigt. „Es stehen dort weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung.“

Bantorfer Höhe ist nicht erreichbar

Probleme gibt es auch in Bantorf, wo die Bantorfer Höhe seit Tagen mit Autos nicht mehr erreichbar ist. Somit falle dieser Bereich als Parkmöglichkeit komplett weg, betont Manegold. Die Stadtverwaltung rät dringend von Versuchen ab, die Bantorfer Höhe trotzdem mit dem Auto erreichen zu wollen.

Die Polizei und das Ordnungsamt appellieren an alle Ausflügler, möglichst die Rodelpisten in der Umgebung ihres Wohnortes aufzusuchen. Immerhin gebe es auch in den niedriger gelegenen Gebieten ausreichend Schnee. Wer dennoch den Weg in den Deister auf sich nehmen wolle, der solle nach Mitteilung des Ordnungsamtes Parkmöglichkeiten am Waldrand nutzen. Allerdings könne nirgendwo gewährleistet werden, dass die angesteuerten Parkflächen von Schnee und Eis befreit seien. Es könne deshalb überall zu witterungsbedingten Behinderungen und Einschränkungen kommen.

Einsatzkräfte regeln den Verkehr

Wegen des erwarteten verstärkten Besucheraufkommens am und im Deister werden Bedienstete des Barsinghäuser Ordnungsamtes und der Polizei am Sonnabend und Sonntag– wie schon beim Besucheransturm im Januar – wieder auf dem Nienstedter Pass im Einsatz sein, wie die Stadtverwaltung und das Polizeikommissariat mitteilen. Dort werde unter anderem die Zufahrt zum Parkplatz geregelt. Außerdem wollen die Einsatzkräfte die Einhaltung des absoluten Halteverbotes auf der Passstraße zwischen Egestorf und Nienstedt kontrollieren. Darüber hinaus werde auch auf die Einhaltung der Abstandsregelungen und der Maskenpflicht geachtet, kündigt die Stadtverwaltung an.

Wie das Ordnungsamt und die Polizei gleichermaßen betonen, sollen bei den Kontrollen aber nicht die Einschränkungen im Vordergrund stehen. „Es geht darum, einen sicheren Besuch im verschneiten Deister zu ermöglichen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

