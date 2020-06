Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen 49 Schrotthändler in der gesamten Region, die bei den Corona-Soforthilfen betrogen haben sollen. Am Mittwoch fanden deshalb Durchsuchungen statt. Darunter war auch das Mehrfamilienhaus in Badenstedt, vor dem es in der vergangenen Woche eine Massenschlägerei gab.