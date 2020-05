Barsinghausen

Das Stiller’s bereitet sich vor. Mitarbeiter Phil Schirrling rückte am Montag im Außenbereich des Restaurants die Tische auf zwei Meter Abstand auseinander. Mit dem Maßband wurde nachgemessen. Am Wochenende, spätestens Anfang nächster Woche, wenn es wieder wärmer wird, soll auch der Biergarten des Restaurants, das 18 Grad, wieder öffnen. Geschlossen bleiben dort lediglich die Pavillons.

Nur die Pavillons im Biergarten sind gesperrt. Quelle: Jennifer Krebs

Anzeige

Seit dieser Woche greifen weitere Corona-Lockerungen, darüber freuen sich die Gastronomen. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt Manfred Stiller, dem das Stiller’s Restaurant in Barsinghausen und die Deister Alm in Bantorf gehören. Zu beiden Betrieben gehören auch große Biergärten, die größten in Barsinghausen. Das 18 Grad an der Egestorfer Straße hat 400 Plätze, die Bantorfer Deister Alm hat draußen 200 Plätze.

Weitere HAZ+ Artikel

Reserviert werden muss nicht

Mit der Auflage, dass die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen, kann der Chef leben. „Manche Auflagen ändern sich fast stündlich“, sagt er. So ist zum Beispiel für den Biergarten nicht vorgeschrieben, dass reserviert werden muss. Der Aufwand wäre sonst auch zu hoch gewesen, sagt Stiller. Die Mitarbeiter werden Masken tragen, Gäste benötigen diesen Schutz nicht.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung