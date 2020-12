Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden/Ronnenberg

In Barsinghausen und den drei Nachbarkommunen Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg sind seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr insgesamt zwölf Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das hat die Region Hannover auf Anfrage mitgeteilt.

In Barsinghausen hat die Behörde bis zum Ende dieser Woche fünf Corona-Todesfälle registriert. Jeweils drei Menschen sind in Wennigsen und Ronnenberg an oder mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. In Gehrden ist bisher eine Person an den Folgen einer Infektion gestorben.

Ronnenberg hat die meisten Infektionsfälle

In Barsinghausen – der mit rund 34.000 Bürgern größten unter den Calenberger Kommunen – sind bis einschließlich Freitag im Laufe der Pandemie 274 Infektionsfälle mit Tests eindeutig nachgewiesen worden. In Ronnenberg mit lediglich rund 24.400 Einwohnern – aber größerer Nähe zur Landeshauptstadt Hannover – haben sich insgesamt bisher 318 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Gehrden hat rund 15.000 Einwohner und verzeichnet bisher insgesamt 136 Corona-Infizierte. Am Ende der Fall-Statistik im Deistervorland steht die Gemeinde Wennigsen. Sie ist mit rund 14.000 Einwohnern nicht nur die kleinste der vier Kommunen, sondern verzeichnet bislang auch die wenigsten Corona-Infektionsfälle: Nach Angaben der Regionsverwaltung haben sich bisher insgesamt 104 Personen mit dem potenziell lebensgefährlichen Virus infiziert.

Wennigsen ist bisher am wenigsten betroffen

Setzt man die Infektionszahlen in Relation zur Einwohnerzahl, ergibt sich ein neues Bild: Am stärksten ist demnach Ronnenberg von der Pandemie betroffen, wo sich bisher rund 1,3 Prozent aller Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. In Gehrden sind rund 0,9 Prozent der Einwohnerschaft schon einmal infiziert gewesen, in Barsinghausen sind es rund 0,8 Prozent. Den geringsten Anteil bislang Betroffener gibt es mit 0,74 Prozent in Wennigsen. Experten rechnen allerdings jeweils mit einer erheblichen Dunkelziffer von Fällen, bei denen die Infektionen ohne Symptome verlaufen sind und die deshalb nicht erkannt wurden.

Von Andreas Kannegießer