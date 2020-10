Braucht Barsinghausen Ortsräte? Das sagen die Bürgermeisterkandidaten

Barsinghausen

Sollte es auch in Barsinghausen Ortsräte und Ortsbürgermeister geben, damit die Bürger gerade der kleineren Ortsteile ihre Interessen besser vertreten können? Im Bürgermeisterwahlkampf ist diese Frage mehrfach gestellt worden. Das fünfköpfige Bewerberfeld beurteilt die Einführung von Ortsräten kontrovers. Alle können sich allerdings vorstellen, dass zusätzliche Ansprechpartner wie etwa Ortsvorsteher durchaus sinnvoll wären.

Die Stadt Barsinghausen hat – im Gegensatz etwa zu den Nachbarkommunen Wennigsen und Gehrden – keine Ortsräte und Ortsbürgermeister. Die Niedersächsische Kommunalverfassung sieht diese Interessenvertretungen für Stadt- oder Ortsteile nicht zwingend vor. Mit einer Änderung der städtischen Hauptsatzung könnte die Wahl dieser Gremien allerdings vom Rat beschlossen werden.

„Vertretung nach außen fehlt“

Das sei unbedingt sinnvoll, findet etwa Sabine Lohe aus Eckerde, die sich besonders engagiert für diese Form der Interessenvertretung einsetzt. Im Fokus bei den politischen Entscheidungen in Barsinghausen stehe zumeist die Kernstadt mit Alt-Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf, kritisiert Lohe. Die Interessen der Ortsteile kämen oft zu kurz, zumal es auch untereinander zwischen den kleinen Ortschaften wegen der großen Entfernung wenig Kontakte gebe, sagt die Eckerderin. Ihr Heimatort Eckerde sei das beste Beispiel für guten Zusammenhalt untereinander und viele Aktivitäten in der Dorfgemeinschaft. Es fehle aber eine Vertretung nach außen. „Mit Ortsräten und Ortsbürgermeistern hätten wir ein solches Mandat.“ Lohe hat nach eigenen Worten gute Kontakte nach Wennigsen und Gehrden. „Dort funktioniert die Arbeit in den Ortsräten nach meinem Eindruck sehr gut“, sagt sie.

Der parteilose Bürgermeisterkandidat Wolfgang Pardey und sein UWG-Mitbewerber Alfons Holtgreve finden den Vorstoß von Lohe uneingeschränkt gut. „Ich halte die Einführung von Ortsräten oder Ortsbürgermeistern für eine sinnvolle Ergänzung zu den vorhandenen Bürgervertretern“, sagt Pardey. „Ich bin auch der Meinung, dass eine Vertretung aus jedem Ort noch näher an den Wünschen und Nöten der Bürger dran ist, als es Rat und Verwaltung sein können.“

Holtgreve von der UWG kündigt an, dass er als Bürgermeister die Einrichtung der zusätzlichen Gremien so schnell wie möglich auf den Weg bringen wolle. „Durch die Institutionen Ortsbürgermeister und Ortsrat erhalten die Ortsteile ein größeres Gewicht bei der Bürgerbeteiligung“, so Holtgreve.

Zu wenig Bewerber für Ortsräte?

Nadin Quest (Grüne) findet die Idee gut, Ortsbürgermeister zu wählen. „Da sollten wir auf jeden Fall drüber nachdenken“, sagt sie. Diese seien vor Ort „näher dran“ und würden ihren Ort am besten kennen. Nicht sinnvoll ist aus Sicht der Grünen dagegen die Wahl von Ortsräten für jeden Ortsteil. Hier sei zu überlegen, ob es aus praktischen Gründen nicht sinnvoller wäre, gegebenenfalls verschiedene Ortsteile zusammenzufassen. „Das muss im Detail diskutiert werden.“

Ebenso wie die Grünen befürchten auch SPD und CDU offenbar, dass es Probleme geben könnte, genügend Frauen und Männer zu finden, die sich für die Mitarbeit in Ortsräten bereit finden würden. „Unsere Orts- und Stadtteile werden nach meiner Meinung gewissenhaft von den 38 Ratsfrauen und Ratsherren berücksichtigt“, sagt SPD-Kandidat Henning Schünhof. Für mehr Verbindlichkeit könne er sich aber die Einsetzung von Ortsvorstehern vorstellen, sagt der Sozialdemokrat. Er selbst setze auf Bürgersprechstunden und neue digitale Angebote zum Austausch. „Ich denke, dass so ein breiterer Querschnitt der Bevölkerung angesprochen und eingebunden werden kann als in vielen weiteren kleinen Gremien“, sagt Schünhof.

Ähnlich argumentiert auch Roland Zieseniß ( CDU). Ortsräte halte er für nicht sinnvoll, sagt er und verweist auf den „hohen bürokratischen Aufwand“, da bei Sitzungen in den 18 Ortsteilen stets auch die Verwaltung vertreten sein müsste. Ortsräte hätten zudem eine sehr geringe Entscheidungskompetenz, und in den Nachbarkommunen sei die Besetzung der Gremien teilweise schwierig. „Ich würde mich stattdessen für den Einsatz von Ortsvorstehern entscheiden“, sagt Zieseniß. Auch er kündigt an, im Falle seiner Wahl regelmäßig in den Ortsteilen präsent zu sein. „Vorstellen könnte ich mir auch den Einsatz eines Mobilen Bürgerbüros.“

Von Andreas Kannegießer