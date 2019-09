Brückenbau beginnt: Naturfreundehaus ist schwer zu erreichen

Barsinghausen

In der nächsten Woche beginnen an der Zufahrt zum Naturfreundehaus im Bullerbachtal die Bauarbeiten für den Ersatz der kleinen Brücke über den Bullerbach. Das Naturfreundehaus wird während der Arbeiten nicht mit Autos von der Kaltenbornstraße aus erreichbar sein, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Anlieferverkehr wird in dieser Zeit über einen Waldweg von Hohenbostel aus zum Naturfreundehaus geführt.

Die unscheinbare kleine Brücke, die per Definition nur ein sogenannter Durchlass ist, hatte wegen der hohen Neubaukosten Unmut in der Politik und bei vielen Bürgern hervorgerufen. Auf eine erste Ausschreibung der Arbeiten hatte sich nur ein einziges Unternehmen gemeldet. Es verlangte für den Neubau 170.000 Euro. Nachdem es heftige Kritik und Vorschläge für vermeintlich einfachere bauliche Lösungen gegeben hatte, entschied sich die Stadtverwaltung für eine zweite Ausschreibung. Wieder gab nur ein Unternehmen eine Offerte ab, die aber deutlich günstiger ausfiel: Nun muss die Stadt 105.000 Euro für den neuen Durchlass aufwenden.

Fußgängersteg am Wochenende nutzbar

Das beauftragte Tiefbauunternehmen aus Hopsten wird die derzeitige behelfsmäßige Konstruktion aus Stahlplatten und die Reste des alten Durchlasses beseitigen und eine neue Minibrücke aus Stahlbetonfertigteilen montieren. Laut Stadtverwaltung sind auch einige Pflaster-, Asphalt- und Mauerwerksarbeiten notwendig. Möglichst Ende September soll der neue Durchlass mit einer Tragfähigkeit von 30 Tonnen wieder zu benutzen sein.

Während der Bauarbeiten können auch Fußgänger von der Kaltenbornstraße aus das Naturfreundehaus nur sehr eingeschränkt erreichen. Zwar wird nach Mitteilung der Verwaltung ein provisorischer Steg für Spaziergänger errichtet. Dieser kann jedoch nur am Wochenende genutzt werden.

