“Viele sind davon überrascht, welche Vielfalt an öffentlichen Sportplätzen es in Hannover gibt“, sagt Lars Hecht. Zusammen mit seinem Bruder Torben und einigen weiteren Teammitgliedern hat er die Web-App „Court Culture“ entwickelt und im vergangenen Frühjahr veröffentlicht. Court Culture hilft Hobbysportlern unter anderem dabei, die nächstgelegene Tischtennisplatte, einen Fußballplatz oder eine Fitnessanlage aufzuspüren. Theoretisch ist die Web-App weltweit verfügbar, bisher liegt der Schwerpunkt jedoch vor allem auf Graz und Hannover. Die Funktionen von Court Culture gehen dabei weit über eine simple Karte mit Sportanlagen hinaus.

Spielpartner übers Internet finden

„Der Grundgedanke von Court Culture war, dass wir Spieler und Spielerinnen an den Sportanlagen zusammenbringen wollten“, sagt Lars Hecht. Denn wer Lust auf eine Partie, aber noch keinen Gegner gefunden hat, dem bliebe normalerweise nur eins: an der Tischtennisplatte warten, bis ein Mitspieler aufkreuzt. Die Web-App von Torben und Lars Hecht soll hier Abhilfe schaffen.

So können sich Hobbysportler und -sportlerinnen über die Web-App an einer Sportanlage verabreden. Dafür ist eine kostenlose Registrierung notwendig. Registrierter Nutzer können dann eine Sportanlage in der Karte auswählen und eintragen, wann sie den Platz nutzen möchten. Die schwarze Markierung auf der Karte färbt sich dann grün, sodass für andere Nutzer direkt ersichtlich ist, wo schon jemand Sport macht. Außerdem ist es möglich, die gewünschte Teilnehmerzahl einzutragen und anzugeben, ob man das Spielgerät, also beispielsweise einen Tischtennis- oder Fußball, mitbringt.

Lust auf Kicken, aber weder Mitspieler noch Ball vorhanden? Über die Web-App "Court Culture" können Nutzer sich direkt verabreden - und auch angeben, ob sie das nötige Equipment besitzen. Quelle: Screenshot

Stadt Graz nutzt System in Coronakrise

In Hannover sorgte Lars Hecht, der wie sein Bruder in Barsinghausen großgeworden ist, selbst dafür, dass die Plätze in der App erscheinen: „Ich bin im Frühjahr mit dem Rad durch die Stadt gefahren, um die Karte zu befüllen“, erinnert er sich. Doch prinzipiell könne auch jeder Nutzer von Court Culture eine Sportanlage eintragen, erklärt Lars Hecht. Damit das nicht im Chaos endet, gäbe es aber auch die Möglichkeit, falsch eingezeichnete Plätze zu melden, ergänzt er.

In Graz, wo Torben Hecht mittlerweile wohnt und wo auch der Firmensitz liegt, war Court Culture sogar schon in der Coronakrise von Nutzen. „Das Sportamt ist auf uns zugekommen, weil es öffentliche Sportplätze wieder öffnen wollte“, erzählt Torben Hecht. Daraufhin wurde die Plattform für die Grazer Bevölkerung kurzerhand umfunktioniert. Statt sich zu einer Partie zu verabreden, hätte Court Culture dazu gedient, einen Platz zu reservieren – und damit andere potenzielle Nutzer davon abzuhalten, zeitgleich dorthin zu gehen, sagt der Neu-Grazer.

Web-App ist nicht gleich App

Die Nutzung der Web-App während der Coronakrise zur Kontaktreduzierung in Graz sei ein Pilotprojekt gewesen, erzählt Torben Hecht. Aus diesem Grund hätten er und sein Bruder auch nicht einen ähnlichen Versuch in Hannover gestartet. Das besondere an Graz sei, dass es dort viele öffentliche Tennisplätze gäbe, wo Nutzer sonst häufig warten müssten. Mit der App konnten diese Wartezeit fortan vermieden werden. Doch ein Selbstläufer sei das nicht gewesen. „Die Grazer und Grazerinnen mussten sich erstmal daran gewöhnen“, erzählt Torben Hecht.

Auch das Konzept einer Web-App sei nicht immer klar, sagt der Neu-Grazer. Eine Web-App ist ganz normal über den Browser abrufbar. Gleichzeitig ist sie aber auch im Play Store von Google erhältlich, sodass Nutzer sich eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm des Smartphones abspeichern können. Der Vorteil: das Icon verlinkt lediglich zu der Website, Speicherplatz ist kaum nötig. Außerdem ist die App von allen Geräten abrufbar, auch von einem Computer aus.

Freizeitliga in Hannover getestet

Die neueste Funktion der Web-App ist die „ Freizeitliga“. Lars Hecht hat sie im Oktober bereits für Tischtennis in Hannover getestet. Wie die Liga funktioniert? „Über die Web-App können Spielerinnen und Spieler ihre Gegner herausfordern. Sie scannen den QR-Code der Herausforderer und tragen nach dem Match das Ergebnis ein“, erklärt Lars Hecht. Nach zwei Wochen hätten die 43 Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon 200 Spiele ausgetragen. Das gibt Lars Hecht Hoffnung für das kommende Frühjahr. Denn wenn es wieder wärmer draußen wird und die Zahl der Corona-Infizierten sinkt, will er mit der Freizeitliga richtig loslegen.

Die Web-App ist im Internet unter https://web.courtculture.cc/ verfügbar. Außerdem ist sie im Play-Store von Google kostenlos erhältlich.

