Barsinghausen

„Wir sind im Endspurt“, sagt Bürgeramtsleiterin Susanne Zeitz. Es sind die letzten Tage bis zur Bürgermeisterstichwahl. Die Bürger in Barsinghausen stimmen am 15. November erneut ab, weil im ersten Wahlgang Anfang des Monats keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten hatte. Nun können sich 28.500 Wahlberechtigte am Sonntag entscheiden, ob sie CDU-Mann Roland Zieseniß oder Henning Schünhof, den Bewerber der SPD, als Stadtoberhaupt haben wollen. Nicht mehr im Rennen sind Nadin Quest von den Grünen, der parteilose Wolfgang Pardey und Alfons Holtgreve (UWG). Der amtierende Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) war nicht erneut angetreten. Die Amtszeit seines Nachfolgers beginnt am 24. Januar.

3826 Briefwahlunterlagen ausgestellt

Auch bei der Stichwahl hat jeder die freie Wahl, ob er seine Stimme im Wahllokal oder per Briefwahl abgibt. „3826 Briefwahlunterlagen sind ausgestellt, 500 haben wir bisher zurück“, sagt Zeitz am Montagmittag. Wer die Briefwahl bereits beim ersten Wahlgang beantragt hatte, konnte dort angeben, ob er die Unterlagen auch für die Stichwahl haben möchte. Wer das gemacht hatte, bekam die neuen Briefwahlunterlagen letzte Woche automatisch zugesendet.

Anzeige

Panne im Wahlamt

Dabei hat es eine Panne gegeben: Die Stadt hat 500 Bürgern, die Briefwahl beantragt hatten, versehentlich einen falsch angekreuzten Wahlschein beigelegt. Nicht mit angekreuzt ist „durch Briefwahl“. Im Wahlamt gab es deswegen schon Anrufe. Vize-Wahlleiterin Zeitz beruhigt: Auch wenn das Kreuzchen auf dem Wahlschein fehle, seien die Briefwahlunterlagen gültig. Die Briefwahlvorstände, die am Sonntag auszählen werden, seien entsprechend informiert worden.

40 Wahllokale und 300 Helfer

Barsinghausen hat 40 Wahlbezirke. Mehr als 300 Helfer werden am Sonntag erneut im Einsatz sein. Auch bei der Stichwahl am 15. November wird es wieder ein Wahllokal geben, das von den Auszubildenden und Stadtinspektoranwärtern betreut wird. „Wie bei der ersten Wahl werden unsere Nachwuchskräfte wieder in der KGS-Goetheschule eingesetzt werden“, sagt Zeitz. Die Wahlbenachrichtigungskarten, die den Wählern nach dem ersten Wahlgang im Wahllokal wieder ausgehändigt wurden, gelten auch für die Stichwahl. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr hat, sollte sich mit dem Personalausweis ausweisen können.

Briefwahlstelle im Container

Wer am Sonntag nicht persönlich in seinem Wahllokal erscheinen kann oder dies aufgrund der momentanen Situation nicht möchte, hat noch bis Freitag, 13 Uhr, die Möglichkeit, seine Briefwahlunterlagen in den Containern neben dem Rathaus II persönlich abzuholen. Hier kann auch gleich vor Ort gewählt werden. Dazu wurden zwei Wahlkabinen aufgestellt und eine Urne installiert. Sind die Briefwahlunterlagen bereits zuhause, können diese am Wahlsonntag bis kurz vor 18 Uhr in den Briefkasten der Rathäuser eingeworfen werden, dieser wird dann nochmals geleert. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang lag bei 47,6 Prozent.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs