In Barsinghausen wird ab Januar 2021 ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin das Amt antreten. Weil Amtsinhaber Marc Lahmann ( CDU) sich nach acht Jahren nicht erneut zur Wahl stellt, wird bei der Bürgermeisterwahl im November auf jeden Fall ein neues Stadtoberhaupt gewählt.

Wann findet die Bürgermeisterwahl in Barsingshausen statt?

Sollte niemand aus dem bisher fünfköpfigen Bewerberfeld im ersten Wahlgang am Sonntag, 1. November, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, gibt es zwei Wochen später, am 15. November, eine Stichwahl. Wegen einer Änderung der Kommunalverfassung dauert die nächste Bürgermeisteramtszeit nicht mehr acht Jahre wie bisher, sondern nur noch fünf Jahre. Die Amtszeit startet am 24. Januar 2021 und endet zeitgleich mit dem Ablauf der nächsten Kommunalwahlperiode am 31. Oktober 2026.

Die 44-jährige Nadin Quest wird als Kandidatin der Grünen bei der Bürgermeisterwahl im November antreten. Quelle: Sven Brauers

Wer bewirbt sich um das Amt?

Vier Männer und eine Frau bewerben sich um die Nachfolge von Lahmann: Alfons Holtgreve (UWG), Wolfgang Pardey (Einzelbewerber), Nadin Quest (Grüne), Henning Schünhof ( SPD) und Roland Zieseniß.

Bürgermeisterkandidat Roland Zieseniß (CDU). Quelle: privat

Wie stehen die Chancen für die Bewerber?

Wegen der keineswegs eindeutigen Mehrheitsverhältnisse in der Barsinghäuser Kommunalpolitik käme es einer Sensation gleich, wenn die Entscheidung über das neue Stadtoberhaupt bereits im ersten Wahlgang fiele. Im Rat der Stadt sind zurzeit sieben Fraktionen vertreten. Bei der Kommunalwahl 2016 hatte die SPD knapp 32 Prozent der Stimmen erhalten, die CDU rund 30 Prozent, die Grünen gut 12 Prozent und die UWG etwa 6 Prozent.

Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof (SPD). Quelle: Andreas Kannegießer

Können noch weitere Kandidaten dazukommen?

Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich der Bewerberkreis noch vergrößern könnte. Formal endet die sogenannte Ausschlussfrist aber erst am Montag, 14. September, um 18 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen etwaige weitere Bewerbungen schriftlich im Rathaus an der Bergamtstraße eingegangen sein. Unabhängige Kandidaten müssten bis dahin auch die geforderte Zahl von 190 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Barsinghäuser Bürgern auf amtlichen Formblättern vorlegen. Davon befreit sind lediglich jene Parteien und Wählergemeinschaften, die bereits im Barsinghäuser Rat, im Niedersächsischen Landtag oder im Bundestag vertreten sind.

Alfons Holtgrevel aus Winninghausen tritt für die UWG bei der Bürgermeisterwahl im Herbst an. Quelle: Janna Silinger

Wer organisiert die Wahl?

Die Fäden rund um die Bürgermeisterwahl laufen beim Barsinghäuser Gemeindewahlleiter, dem Ersten Stadtrat Thomas Wolf, zusammen. Ihm zur Seite stehen als stellvertretende Gemeindewahlleiterin die Leiterin des Bürgeramtes, Susanne Zeitz, sowie der Chef des Bürgerbüros, Andreas Hübner. Darüber hinaus ist eine große Zahl weiterer Bediensteter aus der Stadtverwaltung in die Wahlvorbereitungen eingebunden. Auch ehrenamtlich engagierte Bürger werden bei den voraussichtlich zwei Wahlgängen als Wahlhelfer benötigt.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf den Urnengang aus?

Ob wegen der Corona-Pandemie Änderungen im üblichen Ablauf der Wahl notwendig sein werden, ist zurzeit noch ungewiss. „Das Infektionsgeschehen wird ständig beobachtet“, erklärt dazu das städtische Presse- und Gremienamt. Sofern dies nötig und geboten sei, werde es Maßnahmen zum Schutz der Wähler und auch der Wahlhelfer geben. Schon bei den vergangenen Wahlen war in Barsinghausen und anderswo der Anteil der Briefwähler kontinuierlich gestiegen. Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Stadtverwaltung nun mit einem weiteren deutlichen Zuwachs bei der Nachfrage nach Briefwahlunterlagen.

Wolfgang Pardey tritt als Einzelbewerber an. Quelle: Frank Hermann

Und was bedeutet Corona für den Wahlkampf in Barsinghausen ?

Im Wahlkampf muss das Bewerberquintett sämtliche Aktionen an die jeweils gültigen Bestimmungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum Infektionsschutz anpassen. Das in den vergangenen Wochen mehrfach angepasste Regelwerk sieht laut Verwaltung vor, dass politische Veranstaltungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Wahl grundsätzlich zulässig sind, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern eingehalten werden kann. Zusätzlich seien Hygienevorschriften zu beachten, die an den jeweiligen Schauplatz der Veranstaltung anzupassen seien.

Von Andreas Kannegießer