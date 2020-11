Egestorf

Am Vormittag ist noch nicht viel los in der Ernst-Reuter-Schule in Egestorf. Vereinzelt stehen Menschen vor den Klassenzimmern, um ihre Stimme für die Bürgermeisterwahl in Barsinghausen abzugeben. „In der ersten Stunde waren nur zehn Wähler hier“, erzählt Martin Ludwig. Er ist Wahlvorsteher im Wahlbezirk 18 in der Ernst-Reuter-Schule in Egestorf.

„Eigentlich ist es eine gewöhnliche Wahl“, sagt Ludwig. Er sitzt in der hinteren Ecke des Raumes, auf seinem Tisch liegen Listen, Stifte und Desinfektionsspray. Der 73-Jährige fügt hinzu: „Wenn da nicht Corona wäre.“ Das mache die Umstände schon speziell. Es gibt ein Einbahnstraßensystem, vor den Räumen steht Desinfektionsspray. Stifte und Tische werden regelmäßig gereinigt, es wird gelüftet, und es herrscht Maskenpflicht.

„Aber ansonsten ist alles einfach“, meint Ludwig. Er weiß, wovon er spricht. Bereits seit vielen Jahren ist er regelmäßig Wahlhelfer, seit 2014 Wahlvorsteher. Damit gehört er zu den Erfahrensten in Barsinghausen, kennt sich mit den Herausforderungen und Problemen aus. Diese seien übersichtlich. Vor allem das Auszählen der Stimmen werde recht schnell gehen, sagt er überzeugt. „Es ist eine kurze Liste. Wenn zwei Wahlen parallel stattfinden, hat man richtige Tapeten vor sich liegen“, sagt er lächelnd.

Martin Ludwig engagiert sich seit vielen Jahren als Wahlhelfer in Barsinghausen. Auch an diesem Sonntag sitzt er in der Ernst-Reuter-Schule in Egestorf. Quelle: Janna Silinger

Martin Ludwig übernimmt die Aufgabe gern

Doch auch dann stehe für ihn außer Frage, dass er sich freiwillig melde, um Wahlvorsteher zu sein. Angefangen habe das als „staatsbürgerliche Pflicht“. Inzwischen mache er diesen Job gern. „Es macht Spaß. Ich kenne hier viele Leute, mit denen ich dann mal schnacken kann“, sagt der Pensionär. Doch seine Motivation rührt im Grunde anderswo her.

„Wenn wir wählen wollen, müssen wir auch etwas dafür tun“, betont er. Freie Wahlen seien keine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern müssten die Menschen auf die Straße gehen, um für ihr Recht auf Mitbestimmung zu kämpfen. Glücklicherweise sei das in Deutschland nicht der Fall. Dafür lohne es sich, Einsatz und Engagement zu zeigen. Und es freue ihn, dass er diese Haltung auch in einer anderen Generation erkennt.

Maximilian Domeyer ist zum ersten mal Wahlhelfer. Er ist freiwillig eingesprungen. Politisches Engagement ist dem 17-Jährigen wichtig. Quelle: Janna Silinger

„Ich spiele mit einem jungen Mann im Verein Tischtennis“, berichtet Ludwig. Diesen habe er gefragt, ob er sich vorstellen könne, Wahlhelfer zu sein. „Er hat sofort zugesagt.“ Da der Schüler jedoch aufgrund eines Krankheitsfalls im Bekanntenkreis ausgefallen sei, habe er zwei seiner Freunde vorgeschlagen. Und die beiden jungen Männer seien ohne zu zögern eingesprungen.

Wahlhilfe als politisches Engagement

Einer der beiden ist der 17-jährige Maximilian Domeyer aus Nienstedt. Er freue sich über den Einblick in die Arbeit im Wahllokal, sagt der junge Mann. Für ihn sei dieser Job gelebtes politisches Engagement. „Das ist mir wichtig. Man sollte sich dafür interessieren, was im eigenen Land so vor sich geht“, betont der Elftklässler des Hannah-Arendt-Gymnasiums, der selbst bei den Grünen aktiv ist. Ihm gefalle außerdem der soziale Aspekt. „Man trifft viele Leute, die man kennt.“

Der 17-jährige Erik Stalkopf ist erst gestern gefragt worden, ob er bei der Wahl als Helfer einspringen kann. Er habe sofort zugesagt. Quelle: Janna Silinger

Das nennt auch Erik Stalkopf, der ebenfalls spontan eingesprungen, als Motivation. „Ich bin politisch nicht aktiv“, sagt der 17-Jährige. Trotzdem sei für ihn klar gewesen: Wenn er helfen kann, hilft er. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass das wichtig ist, um reibungslose Wahlen zu garantieren“, fügt er hinzu. Seine Aufgabe sei es, darauf zu achten, dass die Wähler sich an die Corona-Regeln halten.

Auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wird bei der Wahl des Barsinghäuser Bürgermeisters in der Ernst-Reuter-Schule in Egestorf viel Wert gelegt. Quelle: Janna Silinger

Obwohl es bis zum Mittag nicht zu Problemen gekommen ist, zeigt sich vor allem Wahlvorsteher Ludwig dem jungen Mann und seinem Kollegen gegenüber dankbar – auf der einen Seite für den spontanen Einsatz, auf der anderen dafür, dass sie einen guten Job machen. „Sie sind freundlich und haben Durchblick“, resümiert Ludwig kurz vor Schichtende. Um 13 Uhr ist erst mal Schluss für ihn, Domeyer, Stalkopf und Schriftführerin Stefanie Döring. „Wir kommen dann um 18 Uhr zum Auszählen wieder. Da ist das Wichtigste: Genauigkeit vor Schnelligkeit.“

Von Janna Silinger