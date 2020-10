Barsinghausen

Nadin Quest kocht gern und oft. Am liebsten vegetarisch, und immer häufiger auch vegan. Im Küchenschrank stapeln sich Gewürzdosen mit Muskatnuss, Kurkuma und Co. Ihr Lieblingsgewürz: der Klassiker Pfeffer, aber auch Curry in allen möglichen Variationen von mild bis würzig-scharf. Quest gesteht: „Ich kann an keinem Gewürzladen vorbeigehen, ohne etwas zu kaufen.“ Neulich habe sie gesehen, dass es jetzt sogar schon in Baumärkten Gewürze gibt.

Kühlschrank, Spüle, Herd: Viel mehr passt in ihre Miniküche nicht hinein. Die Kochbücher – „es sind bestimmt 30“ – stehen deswegen in einem weißen Billy-Regal im Flur. Lieblingsplatz in der Wohnung ist ein hellgrauer Ohrensessel, in dem es sich die Bürgermeisterkandidatin der Grünen bei einer Tasse Tee gern mit einem guten Buch gemütlich macht.

Deisterblick aus dem vierten Stock

Ihr Wohnzimmer ist gleichzeitig Schlafzimmer, Esszimmer und Arbeitszimmer. Alles in allem hat ihre Hochhauswohnung im vierten Stock nur 40 Quadratmeter, dafür liegt sie zentrumsnah, und vom Balkon aus sieht man den Deister. „Klein, aber mein“, sagt Quest, die bei der Stadt Barsinghausen das Amt für Schule, Kultur und Sport leitet. Ihr Büro befindet sich im Rathaus II am Deisterplatz. „Ich kann zu Fuß zur Arbeit gehen, für mich ist das Luxus.“ Vorher brauchte die jahrelange Berufspendlerin fast 40 Minuten zur Arbeit.

Quest ist oft zu Fuß unterwegs. „Allein schon bei meinen Spaziergängen durch die Feldmark mit meinem Hund Kuddel“, sagt sie. Oder sie steigt aufs Fahrrad. Sie esse kein Fleisch, und mit ihrer kleinen Wohnung verbrauche sie wenig Energie. „Meine eigene Ökobilanz sieht, denke ich, ganz gut aus.“ Eine militante Grüne sei sie aber nicht, oder? „Nein, überhaupt nicht“, entgegnet die 44-Jährige. „Auch ich hole mir schon mal einen Coffee to go im Einwegbecher.“

Bei der CDU angefangen

Politisch aktiv ist sie seit mehr als 20 Jahren. Quest hat in der CDU und bei der Jungen Union angefangen, konnte sich aber im Laufe der Zeit nicht mehr mit deren Zielen identifizieren. „Das passte irgendwann einfach nicht mehr.“ Bei den Grünen fand Quest den größten gemeinsamen Nenner, seit 2013 ist sie Mitglied in der Partei.

Persönliche Standpunkte macht sie aber auch jetzt nicht von der eigenen Partei abhängig: In jeder Partei werde es Inhalte geben, die einem nicht passen. Aber die grundsätzliche Ausrichtung müsse stimmen. Die Grünen seien insbesondere bei den ihr wichtigen Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit („mit mir wird Barsinghausen wirklich klimafreundlich“) einfach glaubhafter als alle anderen Parteien, findet Quest, die bis kurz vor ihrem Umzug nach Barsinghausen für die Grünen in der Stadt Herford im Rat saß und Mitglied im Schul- und Sportausschuss war. Ihre Motivation: sich einbringen, mitreden und Sachen besser machen wollen.

Seit Dezember 2017 ist die gebürtige Ostwestfälin bei der Stadt Barsinghausen angestellt. Zuvor hatte sie zehn Jahre an einem Internat im lippischen Kalletal mit schwer erziehbaren und verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet. „Ich habe Kinder und Jugendliche unterrichtet, die teilweise in unserem Bildungssystem gescheitert sind und für die es kaum noch eine Perspektive gab.“ Mit viel Verständnis und vor allem Motivation habe sie es dennoch geschafft, ihre Schüler zu einem guten Abschluss zu führen. Ob sie diese Zeit besonders geprägt habe? Die 44-Jährige überlegt kurz. „Ja, diese Jahre haben mich schon abgehärtet.“

Ihren sicheren Beamtenjob gab sie auf, weil sie einfach noch einmal etwas anderes machen wollte. „In Barsinghausen habe ich mich super schnell eingelebt. Arbeitskollegen und Nachbarn haben es mir aber auch leicht gemacht“, erzählt Quest, die seit August 2018 in Barsinghausen ihren ersten Wohnsitz hat. So oft es ihre Zeit zulässt, besucht sie aber Freunde in der alten Heimat. Bis nach Herford sind es 70 Kilometer. „Wenn die A2 frei ist, ist man relativ schnell hingefahren.“

„ Barsinghausen hat Potenzial“

Sie sei neugierig („ich habe 20 Jahre nebenbei als Journalistin gearbeitet“) und ziemlich unvoreingenommen. „Ich komme leicht mit anderen Menschen ins Gespräch“, sagt Quest – eine Fähigkeit, die ihr als Bürgermeisterin der Stadt Barsinghausen nützlich sein würde. Neulich, erzählt sie, habe sie ein Mann am Thie zurückhaltend gefragt, ob er sie denn wohl kurz ansprechen dürfe. „Klar, man darf mich immer und überall ansprechen. Nur wenn du mit Leuten redest, erfährst du auch was.“

Quest findet: Barsinghausen hat viel Potenzial und braucht sich nicht zu verstecken. In der Innenstadt gebe es relativ wenig Leerstand. Auf Vordermann gebracht werden müssten die Schulen, sie müssten saniert und inklusiv werden. Quest will generell die Jugend mehr in Entscheidungen einbeziehen. „Ich will für Barsinghausen ein Jugendparlament!“

Quest studiert nebenbei Bachelor of Laws

Neben ihrer beruflichen Arbeit studiert Quest an der Fernuniversität Hagen Bachelor of Laws in den Fächern Jura und BWL, um auch in die juristische Denkweise reinzukommen, wie sie sagt. Stillstand sei nichts für sie. Zurzeit hat sie aber ein Urlaubssemester eingelegt.

Sie habe lange überlegt, ob sie als Verwaltungsmitarbeiterin für das Amt des Bürgermeisters kandidieren soll. „Aber mehr als schiefgehen, kann es nicht.“ Sie würde sich hinterher sicherlich ärgern, wenn sie diese Chance nicht ergriffen hätte, meint sie. „Ich will etwas bewegen und andere Menschen für meine Themen begeistern“, sagt Quest. Und in der Kommunalpolitik gehe das einfach am besten. Bundestag oder gar Europaparlament ist „nichts für mich“, sagt Quest. „Viel zu weit weg von den Leuten.“

Zur Person Nadin Quest (44) kommt aus Herford und arbeitet seit Dezember 2017 bei der Stadt Barsinghausen als Leiterin des Amts für Schule, Sport und Kultur. Quest hat ihr Studium der Anglistik, Romanistik und Geschichte mit dem Magister abgeschlossen. Anschließend war sie zunächst als persönliche Mitarbeiterin eines Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen tätig. Danach hat sie zehn Jahre lang als Realschullehrerin gearbeitet, ehe sie als Seiteneinsteigerin Führungsverantwortung in der Barsinghäuser Stadtverwaltung übernahm. Fast 20 Jahre arbeitete Quest nebenbei als Sportreporterin bei einer Lokalzeitung – eine Leidenschaft, die sie aus Zeitgründen aufgeben musste. Quest lebt in Scheidung. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit Hund Kuddel, einem Wolfshundmix. Zudem liest und kocht sie häufig und versucht sich sportlich zu betätigen, wann immer es die Zeit zulässt. Fußball gucken – oder klassische Musik im Radio hören – gehört am Wochenende fest dazu. Ihr Herz schlägt jedoch nicht für Hannover 96, sondern für Borussia Dortmund.

Freizeitangebote für Jugendliche fehlen Warum sind Sie für das Bürgermeisterinnenamt qualifiziert? Für das Bürgermeisterinnenamt qualifizieren mich mehrere Faktoren. Zum einen ist dies mein breitgefächerter beruflicher Werdegang (Magisterstudium in Englisch, Französisch und Geschichte, langjährige Pressearbeit im Sport und Lokalen, selbstständige Sprachdozentin, persönliche Mitarbeiterin eines Landtagsabgeordneten, Lehrerin, Amtsleitung) sowie meine ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Politik und Sport. Diese Vielfalt ermöglicht mir, Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Außerdem bin ich ein kommunikativer und neugieriger Mensch, der offen für Neues ist. Was fehlt in Ihrer Stadt? Mir fehlen Freizeitangebote für Jugendliche. Die Innenstadt ist im Großen und Ganzen gut aufgestellt, es besteht jedoch der Wunsch nach einem Lebensmittelhändler sowie Geschäften, die etwas außergewöhnlicher sind. Da könnte ich mir beispielsweise einen Unverpacktladen vorstellen. Zudem fehlt in einigen Bereichen eine vertrauensvollere Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung und manchmal der Mut, etwas Neues zu wagen oder auszuprobieren. Mein Herzensprojekt für Barsinghausen ist ...? ... die Umsetzung der Inklusion und Integration in allen Lebensbereichen, also in der Verwaltung selbst, in der Schule, im Kindergarten, Kulturbereich, Sport, Alltag, Beruf, in der Ausbildung etc. Alle Menschen in Barsinghausen sollen uneingeschränkt am (gesellschaftlichen) Leben teilhaben und die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Das erfordert eine gute Vernetzung, viele Gespräche und Durchhaltevermögen, um zu gegenseitigem Verständnis zu gelangen.

Von Jennifer Krebs