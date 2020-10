Barsinghausen

Barsinghausens grüne Bürgermeisterkandidatin Nadin Quest trifft Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay – wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen jetzt aber bei einem Onlinetalk. Am Dienstag, 27. Oktober, stellen sich Quest und Onay den Fragen von interessierten Bürgern. Los geht es um 18.30 Uhr. Die Moderation übernimmt die frühere Vorsitzende der Regionsgrünen Frauke Patzke.

Lesen Sie auch: Dritte Podiumsdiskussion: Bürgermeisterkandidaten beenden Schmusekurs

Anzeige

Aufgrund der Corona-Lage wäre ein Festhalten an der eigentlich geplanten Veranstaltung im Zechensaal schwer zu vermitteln gewesen, betonen die Barsinghäuser Grünen. Diejenigen, die keine Möglichkeit haben, am Onlinetalk teilzunehmen, seien eingeladen, bei den verbleibenden Infoständen und Vor-Ort-Terminen mit der Bürgermeisterkandidatin ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen Informationen verbreiten, keine Viren. Ich hoffe, dass auch unsere Onlineveranstaltung auf großes Interesse stößt“, so Quest.

Hier kann man sich anmelden

Um auch den Bürgern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, wurde entschieden, den Onlinetalk in Form einer Videokonferenz durchzuführen. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt. Interessierte können sich per E-Mail an anmeldung@gruene-barsinghausen.de anmelden. Wer sich bereits für die Zechensaalveranstaltung registriert hatte, erhält die Zugangsdaten ohne nochmalige Anmeldung.

Von Jennifer Krebs