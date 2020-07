Barsinghausen

Rund drei Monate vor der Barsinghäuser Bürgermeisterwahl am 1. November zeichnet sich ab, dass es offenbar bei dem bisherigen fünfköpfigen Bewerberfeld bleiben wird. Vor wenigen Tagen hat die Barsinghäuser FDP in einer Mitgliederversammlung endgültig entschieden, dass sie keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken wird. „Wir haben keinen Bewerber gefunden“, sagt FDP-Stadtverbandsvorsitzender Norbert Wiegand.

Damit streben vier Männer und eine Frau die Nachfolge von Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) an, der sich nicht noch einmal zur Wahl stellt: Henning Schünhof ( SPD), Roland Zieseniß ( CDU), Nadin Quest (Grüne), Alfons Holtgreve (UWG) und der Einzelbewerber Wolfgang Pardey aus Eckerde.

Anzeige

Sie wollen Bürgermeister in Barsinghausen werden (von links): Alfons Holtgreve (UWG), Nadin Quest (Grüne), Henning Schünhof (SPD), Roland Zieseniß (CDU) und Wolfgang Pardey (unabhängig). Quelle: Privat

Weitere HAZ+ Artikel

Ausschlussfrist endet am 14. September

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich der Bewerberkreis noch vergrößern könnte. Formal allerdings wäre noch mehr als sechs Wochen lang Zeit für weitere Kandidaturen: Die sogenannte Ausschlussfrist endet am Montag, 14. September, um 18 Uhr. Bis zu diesem Tag müssen etwaige Bewerbungen schriftlich im Rathaus an der Bergamtstraße eingegangen sein. Unabhängige Kandidaten müssten bis dahin auch die geforderte Zahl von 190 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Barsinghäuser Bürgern auf amtlichen Formblättern vorlegen. Davon befreit sind lediglich jene Parteien und Wählergemeinschaften, die bereits im Barsinghäuser Rat, im Niedersächsischen Landtag oder im Bundestag vertreten sind.

Alle Fäden rund um die Bürgermeisterwahl laufen beim Barsinghäuser Gemeindewahlleiter, dem Ersten Stadtrat Thomas Wolf, zusammen. Ihm zur Seite stehen als stellvertretende Gemeindewahlleiterin die Leiterin des Bürgeramtes, Susanne Zeitz, sowie der Chef des Bürgerbüros, Andreas Hübner. Darüber hinaus sei eine große Zahl weiterer Bediensteter der Stadtverwaltung eingebunden, betont das städtische Presse- und Gremienamt – und auch ehrenamtlich engagierte Bürger als Wahlhelfer, „ohne deren Mitwirken die Bürgermeisterwahl nicht durchgeführt werden kann“.

Mehr Briefwähler erwartet

Ob wegen der Corona-Pandemie Änderungen im üblichen Ablauf der Wahl notwendig sein werden, ist aus Sicht der Verwaltung zurzeit noch ungewiss. „Das Infektionsgeschehen wird ständig beobachtet“, erklärt das Presse- und Gremienamt dazu. Sofern dies nötig und geboten sei, werde es Maßnahmen zum Schutz der Wähler und auch der Wahlhelfer geben. Schon bei den vergangenen Wahlen war in Barsinghausen und anderswo der Anteil der Briefwähler kontinuierlich gestiegen. Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Stadtverwaltung nun mit einem weiteren deutlichen Zuwachs bei der Nachfrage nach Briefwahlunterlagen.

Im Wahlkampf muss das Bewerberfeld bei allen Aktionen die jeweils gültigen Bestimmungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum Infektionsschutz beachten. Das in den vergangenen Wochen mehrfach angepasste Regelwerk sieht nach Mitteilung der Verwaltung vor, dass politische Veranstaltungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Wahl grundsätzlich zulässig sind, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern eingehalten werden kann. Zusätzlich seien Hygienevorschriften zu beachten, die an den jeweiligen Schauplatz der Veranstaltung anzupassen seien.

Bürgerkontakte als Schlüssel zum Erfolg?

Unterdessen hat das fünfköpfige Bewerberfeld damit begonnen, mit verschiedenen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Schünhof ( SPD) und Zieseniß ( CDU) treten vermehrt bei Ortsterminen, Begehungen und Gesprächen der beiden großen Parteien in Erscheinung. Schünhof hat sich zudem bereits mit einem zweiseitigen Brief an die Barsinghäuser Bürger gewandt, der zurzeit an alle Haushalte verteilt wird. Nadin Quest (Grüne) hat eine eigene Homepage freigeschaltet und ist mit ihrem Helferteam derzeit vor allem in den sozialen Medien aktiv.

UWG-Kandidat Alfons Holtgreve setzt ebenfalls auf eine eigene Homepage sowie auf Portale in Facebook und Instagram, um sich bekannt zu machen. Darüber hinaus plant er nach den Sommerferien Begehungen in allen Barsinghäuser Ortsteilen, um sich vor Ort über individuelle Probleme zu informieren und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Erste Etappe der Tour soll am 31. August vom Thie aus die Barsinghäuser Kernstadt sein.

Auch der unabhängige Kandidat Wolfgang Pardey will nach eigenen Worten im Wahlkampf vor allem „den Kontakt zu den Bürgern suchen“. Dazu werde er mit seinem „Wahlmobil“ – einem auffällig gestalteten Fahrrad mit Anhänger – unter dem Motto „Basche bewegen“ Station in allen Ortsteilen machen, sagt Pardey. Auch auf Plakatwerbung und einen eigenen Onlineauftritt will der stellvertretende Eckerder Ortsbrandmeister setzen. „Die Homepage folgt noch“, kündigt Pardey an.

Von Andreas Kannegießer