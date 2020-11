Bürgermeisterwahl in Barsinghausen: So haben Ihre Nachbarn gewählt

So hat Barsinghausen gewählt – das Gesamtergebnis

Hinweis: Vorläufiges amtliches Endergebnis. Die beiden stärksten Kandidaten, Ronald Zieseniß ( CDU) und Henning Schünhof ( SPD), gehen in die Stichwahl. Am 15. November wählen die Barsinghäuser also erneut.

Anzeige

In diesen Stadtteilen waren die Kandidaten am stärksten

Die beiden Wahlsieger konnten tatsächlich fast alle Stadtteile unter sich aufteilen. An lediglich einem Ort gewann einer der übrigen Kandidaten die Mehrheit der Stimmen. Die Grafik zeigt, welche Stadtteile an welchen Kandidaten gingen.

Hinweis: Tippen oder klicken Sie auf die einzelnen Stadtteile, um die Zahlen zu sehen.

So haben die einzelnen Stadtteile gewählt

Die Ergebnisse der einzelnen Stadtteile unterscheiden sich teils deutlich von dem Gesamtergebnis. So konnte etwa Ronald Zieseniß in zwei Stadtteilen die absolute Mehrheit für sich verbuchen (Nordgoltern und Holtensen), seinem Kontrahenten von der SPD gelang das nirgendwo. Schauen Sie in der Grafik nach, wie Ihr Stadtteil gewählt hat.

Hinweis: Zum Start sehen Sie das Ergebnis des Stadtteils Barsinghausen (Kernstadt/ Mitte). Bitte wählen Sie im Menü unter diesem Text einen anderen Stadtteil, um die dortigen Werte zu sehen. Das Briefwahlergebnis finden Sie ganz unten in der Liste.

So schneidet Roland Zieseniß in den Stadtteilen ab

Hinweis: Die Karte zeigt, wo der CDU-Kandidat besonders viele Stimmen erhalten hat – und wo besonders wenige. Je dunkler die Farbe, desto mehr Stimmen.

So schneidet Henning Schünhof in den Stadtteilen ab

Hinweis: Die Karte zeigt, wo der SPD-Kandidat besonders viele Stimmen erhalten hat – und wo besonders wenige. Je dunkler die Farbe, desto mehr Stimmen.

Von Michael Soboll