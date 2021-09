Barsinghausen

In Barsinghausen hat die Interkulturelle Woche (IKW) begonnen. Bis zum Sonntag, 3. Oktober, beteiligen sich mehrere Organisationen mit verschiedenen Angeboten zu den Themen Integration, Offenheit und Toleranz am IKW-Programm. Dazu gehört auch die Aktion „Ein schöner Platz für jeden Menschen“ mit mehr als 100 bemalten Stühlen in der Innenstadt.

Die beiden fünfjährigen Kita-Kinder Rohid (links) und Ilea haben sich ebenfalls an der Malaktion beteiligt. Quelle: Frank Hermann

Auf Initiative des Runden Tisches für Integration haben Mädchen und Jungen aus Schulen, Kindergärten sowie aus den Gemeinschaftsunterkünften die ausrangierten Stühle mit Farbe und mit viel Fantasie bunt gestaltet. Die Stühle stehen seit dem Wochenende als Hingucker und auffällige Symbole im öffentlichen Raum der Barsinghäuser Innenstadt. „Damit wollen wir Aufmerksamkeit wecken und zeigen, dass genug Platz für alle Menschen vorhanden ist, die bei und mit uns zusammenleben wollen“, erläutert Andrea Dräger vom Runden Tisch für Integration.

Kinder haben viel Spaß bei Malaktion

Bei den Vorbereitungen für die Interkulturelle Wochen sei die Idee zu dieser Stuhlaktion ganz spontan entstanden. Viele Schulen und Kindergärten signalisierten schnell ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. „Auch wir haben gesagt: Da machen wir natürlich mit. Unsere Kinder hatten riesigen Spaß daran, die Stühle zu bemalen. Das ist für die Kleinen ja auch etwas Besonderes“, betont Silke Möller, Leiterin der großen Kita Barsinghausen mit insgesamt 120 Jungen und Mädchen.

Außerdem leben laut Möller viele Familien mit ausländischen Wurzeln im Wohnumfeld der Kita in der Barsinghäuser Nordstadt. Und viele Kinder aus diesen Familien besuchten die kommunale Betreuungseinrichtung. „Da ist es für uns ein besonderes Anliegen, bei dieser Aktion für mehr Offenheit und Toleranz mitzumachen“, sagt die Kita-Leiterin.

Stühle in der City aufgestellt

Mitarbeiter der Labora-Jugendwerkstatt haben die mehr als 100 fantasievoll gestalteten Sitzmöbel jetzt in der Innenstadt aufgestellt – insbesondere entlang der Fußgängerzone und bis zum Mont-Saint-Aignan-Platz vor der Klosterkirche. Im Anschluss an die Aktion sollen die Stühle laut Dräger zu einem späteren Zeitpunkt in der Kulturfabrik Krawatte für einen gemeinnützigen Zweck versteigert werden.

Bürgermeister Henning Schünhof nimmt mit Organisatorinnen und Organisatoren der Interkulturellen Woche auf den bunten Stühlen Platz. Quelle: Frank Hermann

Am Programm der Interkulturellen Woche beteiligt sich zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit Steinbildhauerei zum Kennenlernen am Montag und Dienstag, 27. und 28. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Kulturfabrik Krawatte sowie mit Qigong zum Kennenlernen am Donnerstag, 30. September, von 16 bis 16.35 Uhr, und am Freitag, 1. Oktober, von 10.30 bis 11.05 Uhr, auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz.

Bericht über Hilfseinsatz

Der Mediziner Stephan Bethe berichtet am Donnerstag, 30. September, ab 18 Uhr in der Kulturfabrik Krawatte unter dem Motto „Gestrandet am Rande der EU“ über seine Erfahrungen beim Hilfseinsatz im bosnisch-kroatischen Grenzgebiet. Anmeldungen sind bis zum 27. September möglich per E-Mail an dagmar.taeger@t-online.de.

Eine Bücherlesung mit der Autorin Gudrun Chopin beginnt am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr in der evangelisch-freikirchlichen Hoffnungsgemeinde. Im Mittelpunkt steht dabei die langjährige Arbeit der Autorin in der Ökumenischen Initiative für Flüchtlinge in Schwanewede. Anmeldungen sind bis zum 30. September möglich per E-Mail an dagmar.taeger@t-online.de.

Von Frank Hermann