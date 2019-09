Hohenbostel

Alle evangelischen Gemeinden aus der Kirchenregion Barsinghausen beteiligen sich an einem neuen Spielangebot für Kinder im Grundschulalter von fünf bis zehn Jahren: „Bunte Tüte“ – so heißt die monatliche Veranstaltungsreihe mit Treffen in den verschiedenen Gemeindehäusern. Zum Auftakt basteln die Kinder am Freitag, 20. September, von 15.30 bis 18.30 Uhr in Hohenbostel einen Drachen – und lassen ihn gemeinsam im Herbstwind steigen.

Erstes Projekt dieser Art

Regionaldiakonin Katrin Wolter füllt die „Bunte Tüte“ gemeinsam mit Helferteams aus den jeweiligen Kirchengemeinden, die jeden Monat im Wechsel die Jungen und Mädchen bei sich betreuen. „Zum ersten Mal gibt es jetzt solche gemeinsamen Kinderaktionen im gesamten Kirchenkreis Barsinghausen, wobei jede Gemeinde ihr eigenes Profil zu diesem Gemeinschaftsprojekt beiträgt“, erläutert die Diakonin.

So geht die Kirchengemeinde Bördedörfer unter dem Motto Outdoorkids mit den Kindern zum Spielen in die freie Natur, während zum Beispiel die Petrus-Kirchengemeinde einen Indoorspielplatz mit Brettspielen organisiert und die kleinen Nachtschwärmer bei Dunkelheit die Klosterkirche Barsinghausen sowie die Egestorfer Christuskirche erkunden. Im Kreativraum der Kirchengemeinden Goltern und Stemmen können die Kinder ihrer Fantasie beim Malen und Basteln freien Lauf lassen.

Treffen mit Mini-Liturgie

Für die Jungen und Mädchen werde mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Möglichkeit geschaffen, Neues zu entdecken, Fragen zu stellen und spannende Abenteuer zu erleben. Als verbindendes Element gibt es zu Beginn und am Ende der „Bunte Tüte“-Treffen eine Mini-Liturgie mit Gebet und Gesang. „Damit schaffen wir ein kleines Ritual mit kirchlichem Bezug. Aber die Kindergottesdienste wollen wir damit auf keinen Fall ersetzen“, kündigt Wolter an.

Zunächst sei dieses Projekt auf ein Jahr ausgelegt. Für die Kirchengemeinden in den Ortsteilen sei es wichtig, sich mit attraktiven Angeboten für Kinder und junge Familien vor Ort zu profilieren.

Teilnahme ist kostenlos

Nach der Premiere am Freitag in Hohenbostel folgen die nächsten Treffen am Freitag, 25. Oktober, von 15.30 bis 18 Uhr im Gemeindehaus Großgoltern (Gutsstraße 6) sowie am Sonnabend, 23. November, von 10.30 bis 13 Uhr in der Petrusgemeinde Barsinghausen (Langenäcker 40). Die Teilnahme ist kostenlos.

Regionaldiakonin Katrin Wolter gibt weitere Auskünfte und nimmt Anmeldungen entgegen unter der Telefonnummer (0 51 05) 6 61 32 39 sowie nach einer E-Mail an katrin.wolter@evlka.de.

Von Frank Hermann