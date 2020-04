Calenberger Land/Leinetal

In der Corona-Pandemie geht der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch neue Wege: Er bietet für Donnerstag, 30. April, von 10 bis 12 Uhr eine telefonische Sprechstunde für Interessierte aus seinem Wahlkreis, zu dem auch Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Ronnenberg, Springe und Wennigsen gehören, an.

„Wir alle stehen vor einer Situation, die für uns völlig neu ist und die enorme Herausforderungen mit sich bringt: Die Verunsicherung ist groß. Und viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Familie, ihre Arbeit und ihre Zukunft generell“, sagt Miersch. In den vergangenen Tagen und Wochen hätten ihn viele Fragen und Hinweise erreicht. „Als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hannover-Land II möchte ich in diesen besonderen Zeiten gerne auch all jenen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Möglichkeit geben, mich zu kontaktieren, mit denen ich ansonsten im Rahmen von Info-Ständen, Büro-Sprechstunden oder Veranstaltungen ins Gespräch kommen würde.“

Anmeldung nötig

Interessierte werden gebeten, sich zur Telefonsprechstunde vorab unter Telefon (0511) 1674 302 oder per E-Mail an matthias.miersch.ma09@bundestag.de mit ihren konkreten Fragen und Anliegen anzumelden.

Von Lisa Malecha