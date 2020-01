Barsinghausen

Ein Mann ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Barsinghausen tödlich verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei um kurz nach 6 Uhr zur Calenberger Straße gerufen. Dort waren ein BMW und ein Renault frontal zusammengeprallt. Der genaue Hergang des Unfalls ist bislang unklar. Möglicherweise hat eines der beteiligten Fahrzeuge einen Lastwagen in einem Kurvenbereich überholt und war dabei im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen gestoßen.

Die Feuerwehr musste den Toten aus dem Wrack des Renaults herausschneiden. Ob es weitere Verletzte gegeben hat, ist bislang unklar. Die Calenberger Straße ist derzeit wegen des Unfalls gesperrt. Es kommt zu Behinderungen.

Von Tobias Morchner