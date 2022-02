Fördergeld in Höhe von 755.000 Euro bekommt Barsinghausen aus dem Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“. Die Stadt hat in Kooperation mit dem Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen ein Antragspaket mit fünf Vorschlägen geschnürt. Dazu gehört auch ein „Radhaus“ in Kombination mit einer öffentlichen Toilette.