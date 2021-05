Corona: 14 neue Infektionsfälle in Barsinghausen

Barsinghausen

Im Barsinghäuser Stadtgebiet ist die allgemeine Entspannung bei den Corona-Infektionszahlen noch nicht angekommen. Im Gegenteil: 14 neue, bei Tests nachgewiesene Infektionsfälle in der Zeit von Freitag bis Montag haben die Zahl der sogenannten akuten Corona-Fälle und auch den Sieben-Tage-Inzidenzwert gegen den Trend nach oben getrieben.

In Barsinghausen gibt es nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Montag 56 Menschen mit einer akuten Corona-Infektion, das sind vier mehr als noch am Freitag. Im selben Zeitraum übers Wochenende sind zehn Personen aus der Statistik herausgefallen, weil sie als wieder gesund gelten.

Sieben-Tage-Inzidenz ist zweithöchste in der Region

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert – der das Infektionsgeschehen mit anderen Kommunen vergleichbar macht – ist in Barsinghausen von 85,7 am Freitag auf 117,2 am Montag gestiegen. Damit liegt Barsinghausen nun deutlich über dem aktuellen Durchschnittswert in der Region Hannover, der bei 65,0 liegt, und auch über dem Wert des Nachbarlandkreises Schaumburg (78,6).

Der Barsinghäuser Inzidenzwert ist aktuell der zweithöchste in der Region Hannover. Nur Burgdorf liegt mit 120,6 noch ein wenig darüber. Die geringsten Sieben-Tage-Inzidenzen verzeichnen derzeit Gehrden (12,9), Wedemark (13,2) und Uetze mit 14,6.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in Barsinghausen 1038 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer