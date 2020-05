Barsinghausen

Es sind schwierige Zeiten. Vor allem für die Menschen, die allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören und nicht einmal ihre Familien sehen dürfen: Menschen in Alten- oder Pflegewohnheimen. Ihnen eine Freude zu machen, das haben sich die Barsinghäuser Stadtwerke und die Stadtsparkasse Barsinghausen nun auf die Fahne geschrieben.

In einer gemeinsamen Aktion haben die beiden kommunalen Unternehmen Rosen verteilt – sowohl an die Bewohner als auch an das Personal in den insgesamt sechs Senioreneinrichtungen in Barsinghausen. „Das waren 550 Rosen. Hier beim Brigittenstift ist die letzte Station“, sagte Jennifer Gäfke von den Stadtwerken. Im Prinzip sei es ihre Idee gewesen, den Menschen Blumen zu schenken. „Quasi Rosen gegen die Einsamkeit“, erläuterte sie.

Anzeige

Ein Zeichen für Wertschätzung

Bei Jochen Möller, Geschäftsführer der Stadtwerke in Barsinghausen, und Sparkassendirektor Reinhard Meyer sei Gäfke direkt „in offene Arme gelaufen“. Angesichts des Vereinsamungsprozesses und der Isolation in den Pflegeheimen sei es naheliegend, da etwas zu tun, sagte Meyer. „Wir wollten zeigen, dass wir an die älteren Mitbürger denken. Und ihnen ein Stück weit auch einfach Wertschätzung entgegenbringen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Ein weiterer Aspekt sei die Unterstützung der heimischen Wirtschaft, betonte Meyer. „Die Rosen haben wir von örtlichen Blumenhändlern und Baumärkten.“ So sei es möglich, mit einer kleinen Geste vielen Menschen eine Freude zu bereiten. Weiterhin bekam jede Einrichtung ein Exemplar des Fotobuches „Das musst du in Basche gesehen haben“ von Ralf Orlowski.

Kleine Aktion – Große Freude

Und für die Heimbewohner, das betonte Dirk Hartfiel, der Leiter des Brigittenstiftes, sei die kleine Aktion eine große Freude gewesen. Die Menschen seien alles in allem gelassen, sie wüssten, wofür sie sich von anderen fernhielten. Dennoch komme hin und wieder Traurigkeit auf. Daher sei es schön, dass an sie gedacht werde.

Und auch für das Pflegepersonal und alle anderen Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten, sei diese Aktion „überwältigend“ gewesen, berichtete Gäfke. Es sei wichtig für die Menschen, nicht vergessen zu werden – und dass auch nach den ersten Wellen der Dankbarkeit daran gedacht werde, wie sich das Personal Tag und Nacht zum Wohl aller einsetze.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Janna Silinger