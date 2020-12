Barsinghausen

In der Seniorenresidenz Kaiserhof an der Bahnhofstraße in Barsinghausen ist ein großer Teil der Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch unter dem Pflegepersonal grassiert das Virus. Nach Mitteilung der Region Hannover sind mittlerweile 53 Bewohner betroffen, außerdem zwölf Beschäftigte des Seniorenheimes. Offenbar hatte ein Bediensteter das Virus in die Einrichtung eingeschleppt. In der Seniorenresidenz Kaiserhof gibt es insgesamt 84 Wohnplätze.

Nach den Worten von Regionssprecher Christoph Borschel war der erste nachgewiesene Infektionsfall am 10. Dezember aufgetreten. „Es handelte sich um einen Mitarbeiter“, sagt Borschel. Am Montag dieser Woche waren dann zwei Fälle aktenkundig, am Dienstag war das Virus bereits bei jeweils drei Bewohnern und Bediensteten der Einrichtung nachgewiesen. Ebenfalls am Dienstag wurden auf Veranlassung der Gesundheitsbehörde der Region Hannover dann sämtliche Bewohner und das Pflegepersonal einer sogenannten Reihentestung unterzogen. Die Ergebnisse haben die Befürchtungen bestätigt: Das Virus hatte sich an den Tagen zuvor offenbar mit rasender Geschwindigkeit in der Wohn- und Pflegeeinrichtung verbreitet. Allein bei dem Reihentest seien 49 zuvor nicht bekannte Infektionsfälle festgestellt worden, sagt Borschel.

Optimismus in der Einrichtung

Einrichtungsleiterin Sabine Ockenga wollte sich auf Anfrage am Freitag nicht zur Situation in der Seniorenresidenz Kaiserhof äußern. Allerdings ist die Lage offenbar von Optimismus geprägt: „Uns geht es gut“, verlautet aus dem Mitarbeiterkreis der Einrichtung.

Striktes Besuchsverbot: Die Seniorenresidenz Kaiserhof ist nach außen abgeschottet. Quelle: Andreas Kannegießer

Das Gebäude der Einrichtung ist für jeglichen Besucherverkehr zurzeit geschlossen. Die Gesundheitsbehörde habe routinemäßig ein striktes Besuchsverbot erlassen, berichtet Borschel. Dieses Verbot gelte so lange, bis die letzte Quarantänezeit für infizierte Bewohner oder Mitarbeiter abgelaufen sei. Für Mitte kommender Woche –unmittelbar vor dem Weihnachtsfest – sei ein zweiter Reihentest vorgesehen. Die Gesundheitsbehörde und die Einrichtungsleitung stünden „in engem Austausch“, sagt der Regionssprecher.

Die Seniorenresidenz Kaiserhof liegt im Barsinghäuser Stadtzentrum direkt an der Fußgängerzone. Die Einrichtung war auf dem Areal der früheren Hotel-Gaststätte Kaiserhof errichtet und im März 2017 eröffnet worden. Die Wohn- und Pflegeeinrichtung wird von der MediCare-Gruppe aus Minden betrieben.

Von Andreas Kannegießer