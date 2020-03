Barsinghausen/Gehrden/Ronnenberg/Wennigsen

Gemeinsam durch die Corona-Krise: Ehrenamtliche, Privatleute und Institutionen bieten ihre Hilfen für Menschen an, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen, für Eltern und chronisch Kranke. Folgende Angebote und Kontakte gibt es zurzeit in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen:

Barsinghausen

In der Facebook-Gruppe „Corona: Barsinghausen hält zusammen“ werden Hilfsangebote koordiniert – ob fürs Einkaufen, Apothekenbesuche oder Gassigehen.

Wo Nachbarschaftshilfe nicht möglich ist, springt die Stadt ein. Betroffene können sich telefonisch unter (0 51 05) 7 74 23 34 an die Verwaltung wenden.

Die Kirchengemeinden der Region Barsinghausen bieten Unterstützung an. Nähere Informationen gibt es bei den Pastoren und in den Gemeindebüros.

Gehrden

Everloh: Pastor Martin Funke sowie die Everloher Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke organisieren eine Nachbarschaftshilfe. Diese bringt Hilfsbedürftige mit Freiwilligen zusammen, die für andere einkaufen gehen, den Hund spazieren führen oder anderweitig Unterstützung leisten. Auch werden bei Bedarf Gespräche angeboten, um die Krise zusammen zu meistern. Pastor Funke ist unter Telefon (05108) 9138202, Gisela Wicke unter den Nummern (05108) 7113 oder (0151) 68134845 erreichbar.

Gehrden: Die Stadtverwaltung Gehrden bietet ebenfalls Unterstützung an. Sie ruft gezielt ältere und alleinstehende Gehrdener auf, die Hilfe beim Einkaufen brauchen oder anderweitig im privaten Lebensbereich Rat und Tat benötigen, sich unter Telefon (05108) 6404430 bei der Stadtverwaltung zu melden.

Für Lemmie weist Ortsbürgermeister Hilmar Rump auf vielfältige Hilfsangebote im Ort hin. Ansprechpartner sind unter anderem Oda von Wedemeyer, Telefon (05109) 2334, vom Kirchenvorstand, Monika Badstieber vom DRK Lemmie, Telefon (0172) 1532738, und Rump selbst unter Telefon (0179) 9489320.

Auch in Lenthe und Northen gibt es Einkaufs- und weitere Hilfen für Menschen, die zur Risikogruppe gehören und sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht trauen, unter Leute zu gehen. Anfragen nimmt das Pfarramt entgegen unter Telefon (05108) 9138202. Von dort aus wird zentral die Hilfe organisiert. Helfer und Hilfesuchende erreichen Pastor Martin Funke unter Telefon (01575) 1421931.

Ronnenberg

Die Johanneskirchengemeinde in Empelde bietet einen Telefonservice für Personen an, die zur Risikogruppe gehören und daher die Wohnung möglichst nicht verlassen sollten. Telefonisch sind Martyna Pieczka unter Telefon (0511) 47303233 und Marion Klies unter Telefon (0511) 2604753 erreichbar. Sie vermitteln – sofern möglich – eine Nachbarschaftshilfe, die kostenfrei zur Apotheke oder zur Post geht oder kleinere Einkäufe erledigt. Gern können sich auch noch weitere freiwillige Helfer melden.

Eine private Gruppe von Feuerwehrleuten bietet gemeinsam mit dem örtlichen DRK eine Nachbarschaftshilfe in Weetzen an. Wer Hilfe benötigt, kann sich unter der E-Mail-Adresse m.duesterwald@ gmx.de melden. Sollte dies nicht möglich sein, ist auch ein telefonischer Kontakt unter (05109) 3550 mit Silvia Silvester oder (0176) 44475657 mit Matthias Düsterwald möglich.

Ein Hilfsangebot der Kirchengemeinden am Benther Berg gilt für Menschen gleich welcher Konfession aus den Ortschaften Benthe, Lenthe, Northen und Everloh. Die Kontaktaufnahme erfolgt bei Bedarf über Pastor Martin Funke unter der Telefonnummer (05108) 9138202. Die Kirchengemeinden sind zudem dankbar für weitere Freiwillige, die sich für die Hilfsdienste bereit erklären.

Wennigsen

Gemeinde Wennigsen:Initiative Einkaufshilfe Wennigsen, Einkaufshilfe für Menschen aus Risikogruppen aus dem gesamten Gemeindegebiet, montags bis sonnabends zwischen 10 und 14 Uhr unter der Telefonnummer (0157) 3377011 oder mit einer Textnachricht via Whatsapp, Telegram oder SMS sowie per E-Mail an einkaufshilfe.wennigsen@gmail.com.

Sie möchten ihr Unterstützungsangebot hier bekannt machen? Herzlich gerne. Dann senden Sie uns eine E-Mail an barsinghausen@haz.de, gehrden@haz.de, ronnenberg @haz.de oder wennigsen@haz.de.

