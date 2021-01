Corona: Drei Todesfälle in Barsinghausen binnen 24 Stunden

Barsinghausen

In Barsinghausen sind binnen 24 Stunden von Mittwoch auf Donnerstag acht neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Die Zahl der akuten Fälle liegt nach Mitteilung der Regionsverwaltung aber wie am Vortag bei 105, weil drei Personen gestorben sind und fünf Personen als wieder gesund gelten und damit ebenfalls aus der Statistik herausgefallen sind.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen von 174,4 am Mittwoch auf 160,1 am Donnerstag gesunken. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Barsinghausen liegt mit diesem Wert zurzeit auf Platz vier im Regionsvergleich. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es aktuell in Seelze (190,6), Langenhagen (188,7) und Garbsen (175,0).

Anzeige

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr haben sich in Barsinghausen insgesamt 536 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Personen liegt aktuell bei 22.

Von Andreas Kannegießer