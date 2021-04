Corona: Elf neue Infektionsfälle in Barsinghausen

Barsinghausen

Im Barsinghäuser Stadtgebiet sind binnen 24 Stunden von Mittwoch auf Donnerstag elf neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Nach Mitteilung der Regionsverwaltung ist die Zahl der akuten Infektionsfälle im selben Zeitraum von 38 auf 48 gestiegen. Eine Person gilt als genesen und ist damit aus der Statistik herausgefallen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wegen der vergleichsweise vielen Neuinfektionen in Barsinghausen deutlich gestiegen. Er liegt nun bei 85,7 im Vergleich zu 60,0 am Vortag. Dieser rechnerische Wert macht das Infektionsgeschehen zwischen Kommunen mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen vergleichbar. Mit dem aktuellen Inzidenzwert liegt Barsinghausen im Regionsvergleich allerdings immer noch weit hinten. Niedrigere und damit bessere Inzidenzwerte haben derzeit nur Sehnde (63,1), Isernhagen (76,9) und Springe (80,1). Den höchsten Inzidenzwert in der Region verzeichnet aktuell Seelze (224,7).

Seit Pandemiebeginn vor mehr als einem Jahr haben sich in Barsinghausen insgesamt 931 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer