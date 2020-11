Barsinghausen

Zwei bestätigte Corona-Infektionsfälle im fünften Jahrgang wirbeln den Unterrichtsbetrieb an der Barsinghäuser Goetheschule ( KGS) durcheinander: Die betroffenen Klassen befinden sich in Quarantäne, für den Rest der Schule gilt auf Anordnung des Gesundheitsamtes ab sofort bis mindestens 1. Dezember das sogenannte Szenario B für die Unterrichtsorganisation. Das bedeutet, dass die Klassen und Lerngruppen jeweils geteilt werden müssen: Im Wechsel wird nur eine Hälfte der Schüler in der Schule unterrichtet. Die andere Hälfte der Klassen bleibt zu Hause und lernt von dort aus.

Für die Goetheschule sei es das erste Mal seit Einführung der neuen Regeln zum Schuljahresbeginn, dass sie in das Szenario B wechseln müsse, sagt Schulleiter René Ehrhardt. Alles sei aber gut vorbereitet gewesen. „Wir mussten nur den Schalter umlegen.“

Arbeitsgemeinschaften fallen aus

Die beiden positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Fälle sind laut Ehrhardt unabhängig voneinander in zwei verschiedenen Klassen des fünften Jahrgangs aufgetreten. Beide betroffenen Klassen und ihre Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne – eine bis Mitte dieser Woche, die andere bis Anfang Dezember. Die Regeln des niedersächsischen Kulturministeriums sehen vor, dass Schulen in das Szenario B wechseln müssen, wenn eine Infektionsschutzmaßnahme wie eine Quarantäne angeordnet worden ist und gleichzeitig in der Umgebung ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 100 registriert wird. Das ist in der Region Hannover zurzeit der Fall.

Während des wechselweisen Präsenzunterrichts fallen an der Goetheschule alle Ganztagsangebote wie etwa Arbeitsgemeinschaften und die Hausaufgabenbetreuung aus. Sofern bis dahin keine weiteren Infektionsfälle auftreten, soll der Präsenzunterricht laut Ehrhardt am Mittwoch, 2. Dezember, wieder aufgenommen werden.

Grundschulen müssen mehr Kohorten bilden

Die hohe Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuansteckungen in der Region Hannover hat auch Auswirkungen auf viele Grundschulen. Die Leiterin der Barsinghäuser Adolf-Grimme-Schule (AGS), Birgit Geyer, berichtet von neuen Vorgaben des Kultusministeriums zu den sogenannten Kohorten an den Schulen. Das sind Lerngruppen wie etwa Klassen oder Jahrgänge, deren Mitglieder im Schulbetrieb jeweils Kontakt zueinander haben dürfen. Nach Geyers Worten hatte die AGS ihre 187 Schüler bisher in zwei Kohorten aufgeteilt: die Erst- und Zweitklässler bildeten eine und die Dritt- und Viertklässler die andere.

Schulleiterin Birgit Geyer muss an der Adolf-Grimme-Schule das Nachmittagsangebot stark einschränken. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Neuerdings müssen die Jungen und Mädchen jahrgangsweise in vier Kohorten aufgeteilt werden, die keine Kontakte untereinander haben sollen. In der Adolf-Grimme-Schule führt das dazu, dass der Nachmittagsbetrieb an der offenen Ganztagsschule erheblich eingeschränkt werden muss. „Wir haben einfach nicht das Personal zur Betreuung der einzelnen räumlich getrennten Kleingruppen“, erläutert die Schulleiterin.

In Elternbriefen haben Geyer und ihr Kollegium die Eltern ihrer Schüler über die Gründe dafür informiert, dass die Kinder nun an etlichen Tagen deutlich früher aus der Schule nach Hause kommen als im Normalbetrieb. „Die meisten Eltern reagieren sehr verständnisvoll“, sagt Geyer, nur mitunter gebe es „auch mal dumme Sprüche“. Zufrieden ist die Schulleiterin, dass es in der AGS immerhin auch weiterhin jeden Tag Mittagessen für alle Kinder gibt. „Das war uns wichtig“, betont Geyer.

Von Andreas Kannegießer