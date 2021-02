Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will gemeinnützige Vereine im Stadtgebiet angesichts der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht hängen lassen. Stadtverwaltung und Rat sind sich einig, dass ein drittes Corona-Hilfspaket aufgelegt werden soll, um coronabedingte Verluste möglichst abzufedern. Sowohl die SPD wie auch die CDU-Fraktion haben entsprechende Anträge eingebracht. Die Stadtverwaltung plädiert diesmal aber dafür, dass die Vereine Nachweise für ihre Bedürftigkeit erbringen müssen, ehe sie Geld aus dem neuen Hilfsfonds überwiesen bekommen. Geld solle nur an jene Vereine ausgezahlt werden, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, wie die Verwaltung in einer Stellungnahme für die Ratsgremien erläutert.

Der Rat der Stadt Barsinghausen hatte im vergangenen Jahr erstmals im Mai einen Corona-Hilfsfonds für die örtlichen Vereine aufgelegt. 201.000 Euro waren im ersten Schritt ausgezahlt worden, nachdem die Vereine entsprechende Anträge gestellt hatten. Im Spätsommer war das Programm nochmals nachgebessert worden, nachdem über den Sommer weitere Anträge mit der Bitte um Unterstützung bei der Stadt eingegangen waren. Insgesamt sind im vergangenen Jahr rund 280.000 Euro an Corona-Hilfen an Vereine ausgezahlt worden.

Vereine profitieren unterschiedlich

Zumeist hinter vorgehaltener Hand hatte es in der Folgezeit aber auch Kritik am Verteilungsverfahren gegeben. Der Rat, so der oft gehörte Vorwurf, habe die Anträge zu wenig geprüft und unter dem Eindruck der Pandemie einfach durchgewunken. Am meisten von dem Hilfsfonds profitiert haben im vergangenen Jahr die großen Sportvereine, aber auch die in sehr unterschiedlichem Maße: Spitzenreiter ist der TSV Kirchdorf, der seinen Bedarf selbst auf rund 45.000 Euro beziffert hatte. Dahinter folgt der TSV Goltern mit rund 19.000 Euro. Der TSV Barsinghausen hatte 14.150 Euro beantragt und erhalten, der TSV Egestorf – etwa gleich groß wie der Kirchdorfer Nachbarverein – dagegen nur rund 9500 Euro.

Der Erste Stadtrat Thomas Wolf erklärt die großzügige Verfahrensweise bei der Verteilung der Hilfen im vergangenen Jahr mit der Eilbedürftigkeit. Das Hilfsprogramm habe schnell umgesetzt werden sollen, „um in Not geratene Vereine zu unterstützen“, betont er. Diesmal wünscht er sich allerdings ein anderes Vorgehen bei der Unterstützung der Vereine: „Die Hilfszahlungen sollten auf geregelter Basis passieren“, sagt Wolf.

Die großen Barsinghäuser Sportvereine haben im vergangenen Jahr in unterschiedlichem Maß von Corona-Hilfen der Stadt profitiert. Im Bild das Waldstadion des TSV Barsinghausen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Vereine sollen Vermögen offenlegen

Die Stadtverwaltung hat deshalb eine Richtlinie formuliert, in der genau festgelegt ist, wer und unter welchen Bedingungen Zahlungen aus dem Corona-Hilfsfonds erhalten können. Der Rat der Stadt soll in seiner Sitzung am 11. März endgültig entscheiden, ob die Verwaltung künftig die Richtlinie anwendet.

Dem Entwurf zufolge sollen hilfsbedürftige Vereine künftig detailliert nachweisen müssen, dass sie „aufgrund der Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende Wirtschaftslage und/oder in einen Liquiditätsengpass geraten sind“. Die Situation müsse eine direkte Folge der Pandemie sein und dürfe nicht schon vor März 2020 bestanden oder sich abgezeichnet haben.

Die Vereine, die Hilfsanträge stellen, sollen dabei künftig auch Auskunft über ihr Vereinsvermögen sowie mögliche Rücklagen geben. Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Rat, dass Zuschüsse der Stadt in jedem Fall nachrangig gewährt werden sollten und erst Zuwendungen etwa des Landes oder der Sportverbände in Anspruch genommen werden müssen.

Verwaltung empfiehlt Höchstbeträge

Das städtische Schul- und Sportamt empfiehlt, den dritten Corona-Hilfsfonds maximal mit einem Volumen von 150.000 Euro auszustatten. Auch einen Höchstbetrag pro Verein soll es diesmal geben: 15.000 Euro dürften demnach im Einzelfall nicht überschritten werden.

Die Stadtverwaltung schlägt vor, dass die Vereine bis zum 16. April Zeit haben sollen, ihre Anträge für den dritten Hilfsfonds bei der Stadt einzureichen. Die Ratsgremien sollen danach beraten, die endgültige Entscheidung über die Zuteilung könnte dann der Verwaltungsausschuss am 18. Mai fällen. Sofern der städtische Nachtragsetat bis dahin genehmigt sei, könne das Geld dann „im Zeitraum Ende Mai/Anfang Juni an die Vereine ausgezahlt werden“, erläutert die Verwaltung in ihrer Stellungnahme.

Von Andreas Kannegießer