Barsinghausen

Weniger Straftaten im Vergleich zum Vorjahr und eine starke Aufklärungsquote von nahezu 78 Prozent: So fällt die Kriminalstatistik des Polizeikommissariats Barsinghausen für das Jahr 2020 aus. Die Beamten verzeichneten insgesamt 2171 Fälle, das bedeutet einen Rückgang von 3,51 Prozent gegenüber 2019 mit damals 2250 Straftaten. Allerdings nimmt auch am Deister die Gewalt gegen Polizisten zu – mit 25 tätlichen Angriffen und Widerstandsaktionen gegen Beamte.

Bedenkliche Entwicklung

Kommissariatsleiter Ludger Westermann spricht mit Blick auf diese Steigerung um 78,5 Prozent (2019 waren es 14 Gewalttaten gegen Polizisten) von einer sehr bedenklichen Entwicklung. Häufig stünden die Übergriffe und Widerstände im Zusammenhang mit Alkohol und anderen Drogen sowie einer damit einhergehenden Enthemmung bei den Tätern.

Aber Westermann spricht auch von coronabedingten Ausfallerscheinungen. „Bei vielen Leuten liegen in der Corona-Krise mit ihren Einschränkungen die Nerven blank und die Toleranzgrenze sinkt. Der dauerhafte Lockdown führt offenbar in vielen Bereichen zu einer großen Gereiztheit“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar.

Trend setzt sich fort

Dieser Trend zunehmender Gewalt gegen Polizisten setze sich offenbar auch in den ersten Monaten des Jahres 2021 fort. Die Arbeit mit und an den Bürgern werde somit immer schwieriger, bedauert Westermann.

Auf hohem Niveau bewegen sich die registrierten Straftaten häuslicher Gewalt mit 170 Fällen im Jahr 2020 nach 172 Fällen im Vorjahr. Trotz Corona-Pandemie sei es hier nicht zu einem befürchteten Anstieg der angezeigten Fälle häuslicher Gewalt gekommen. Dennoch: „Manche Paare beschuldigen sich ständig gegenseitig der körperlichen Gewalt und beschäftigen uns das ganze Jahr über. Da kommen zum Teil bis zu 22 Anzeigen zusammen“, erläutert der Kommissariatsleiter.

Bei den Wohnungseinbrüchen verzeichnet die Polizei in Barsinghausen einen leichten Anstieg. Quelle: Philipp von Ditfurth (Archiv)

Bei den Wohnungseinbrüchen verzeichnete die Polizei trotz Corona-Pandemie einen Anstieg von 41 auf 49 Fälle. In 22 weiteren Fällen blieb es beim Versuch eines Einbruchs. Die Heimarbeit und auch das Zu-Hause-Lernen, das viele Menschen in den privaten Wohnungen hält, habe sich offenbar noch nicht so stark auf die Einbruchstatistik ausgewirkt.

Während die Polizei bei den Körperverletzungen einen leichten Rückgang von 335 auf 325 Taten feststellte, gab es bei den Sachbeschädigungen ein deutliches Plus von 63 Fällen im Vergleich zu 2019. Dabei falle insbesondere eine Serie mit 34 Beschädigungen an Autos im Bereich der Egestorfer Ellernstraße ins Gewicht. Die Polizei habe in ihren Ermittlungen eine Täterin überführen können.

Mehr Drogendelikte

Einen weiteren Anstieg zeigt die Kriminalstatistik zudem bei den Rauschgiftdelikten mit 234 Fällen gegenüber 211 im Jahr 2019 sowie lediglich 134 im Jahr 2018. Ludger Westermann und der zuständige Kriminalchef Matthias Schieb führen diese Zunahme unter anderem auf eine höhere Sensibilisierung der Polizisten zum Beispiel bei Verkehrskontrollen zurück. „Da fällt den Kollegen dann ganz schnell auf, wenn Drogen mit im Spiel sind“, betont Schieb. Zudem führe auch die Ermittlungsarbeit, etwa bei der Auswertung von Speichermedien, immer öfter zum Erfolg.

Ohnehin habe das Polizeikommissariat im Jahr 2020 mit einer Aufklärungsquote von 77,86 Prozent den besten Wert im Zeitraum von zehn Jahren erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 betrug die Quote 65,83 Prozent, im Jahr 2011 sogar nur 60,17 Prozent. „Mit der aktuellen Quote können wir sehr zufrieden sein“, sagt Ludger Westermann.

Von Frank Hermann