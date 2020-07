Hannover

Ein Skiurlaub in Südtirol wird zum Fall fürs Arbeitsgericht, es geht um einen langjährigen Mitarbeiter der Keksproduktion bei Bahlsen in Herrenhausen. Der Mann war am 7. März dieses Jahres in den Urlaub nach Italien gestartet, obwohl der Arbeitgeber einen Tag zuvor noch den Versuch unternommen hatte, die Reise wegen der Gefahr einer Corona-Infektion zu unterbinden. Die Folge: Bahlsen ließ den Mann nach seiner Rückkehr eine Woche später rund zwei Wochen nicht an seinen Arbeitsplatz, um die anderen Mitarbeiter vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen. Und in dieser Zeit bekam der Mitarbeiter kein Gehalt. Den entgangenen Lohn wollte er jetzt vor dem Arbeitsgericht erstreiten.

„Keine gute Idee, dorthin zu reisen“

Während des einwöchigen Urlaubs überschlugen sich die Meldungen mit immer höheren Infiziertenzahlen in dem Urlaubsgebiet in Südtirol. Zwar gab es keine direkte Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Aber am 10. März riet die Bundesregierung von Reisen nach Italien ab, kurz danach empfahl Gesundheitsminister Jens Spahn, dorthin geplante Urlaube abzusagen.

Der Bahlsen-Mitarbeiter „hätte gut daran getan, diesen Empfehlungen zu folgen“, sagte Arbeitsrichter Axel von der Straten in der Verhandlung am Donnerstag. Es sei von Anfang an keine „gute Idee, Anfang März dorthin zu fahren“, betonte der Richter. Der Arbeitgeber habe ein berechtigtes Interesse seinen Betrieb zu schützen.

„Salomonische Lösung“

Strittig sind acht Arbeitstage. Richter von der Straten schlug eine, wie er sagt, „salomonische Lösung“ als Vergleich vor. Demnach bezahlt Bahlsen den Mitarbeiter für die strittigen acht Arbeitstage, im Gegenzug nimmt der 53-Jährige für diesen Zeitraum rückwirkend vier Urlaubstage. Es sieht danach aus, als könnte der Vorschlag angenommen werden. Der Anwalt des Mitarbeiters hat jedenfalls bereits eine mögliche Zustimmung signalisiert.

Unterdessen gibt die Industrie- und Handelskammer Hannover ( IHK) ihren Mitgliedsunternehmen derzeit keine Empfehlung, wie diese mit solchen Fällen umgehen sollen. „Das Infektionsschutzgesetz ist an dieser Stelle nicht eindeutig“, sagt Sprecher Stefan Noort. Allerdings gibt es in Hannover zahlreiche Unternehmen, die bei Reisen in ein Risikogebiet auf einen möglichen Gehaltsausfall hinweisen, falls die Mitarbeiter nach ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen und nicht im Homeoffice arbeiten können. Eine ähnliche Regelung hat das Land Niedersachsen für Lehrer und andere Beamte vorgesehen.

Von Mathias Klein