Corona-Rückblick 2020: So lief es für Barsinghausen in der Pandemie

Barsinghausen

Der Corona-Lockdown Mitte März war gerade erst verkündet, da hatte Barsinghausen wenige Tage später bereits das erste Todesopfer der Pandemie zu beklagen. Viele der Ersten, die am Deister positiv getestet wurden, hatten sich das tückische Virus aus dem Winterurlaub in Südtirol oder Österreich oder von anderen Reisen mit nach Hause gebracht.

Dass sich gleich zu Beginn der Pandemie mehr positiv getestete Menschen in Barsinghausen befanden, als die offiziellen Statistiken auswiesen, ist erst viel später bekannt geworden: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat im Frühjahr auf Bitten der Region Hannover zeitweise in seinem ASB-Bahnhof Menschen untergebracht, die bei der Einreise nach Deutschland positiv getestet worden waren und nun aus Sicherheitsgründen vorübergehend isoliert werden mussten. Im Bahnhof wurden Betroffene in einem abgeschirmten Teil des Hauses untergebracht. Dass dabei nicht alles nach Plan lief, zeigt die Tatsache, dass sich auch einer der betreuenden Ärzte damals mit dem Virus infiziert hat.

Barsinghäuser rücken zusammen

Die Barsinghäuser Bürger rückten schon im ersten Lockdown sehr schnell eng zusammen. Unvergessen bleiben die vielen Initiativen und Angebote, um Senioren oder anderen Angehörigen von Risikogruppen das Leben in Zeiten der Pandemie zu erleichtern. Es gab vielfältige Einkaufshilfen, und die Gruppe der Barsinghäuser „Nähbienen“ fertigte unermüdlich Mund-Nase-Bedeckungen aus Stoff an, als solche Hilfsmittel in den Geschäften zeitweise Mangelware waren.

Besonders von der Corona-Pandemie betroffen ist neben der Wirtschaft auch das ansonsten reiche Barsinghäuser Kultur- und Veranstaltungsleben. Nachdem die Deister-Freilichtbühne schon zeitig entschieden hatte, die komplette Spielsaison ausfallen zu lassen, keimte bei beliebten Großveranstaltungen wie dem Stadtfest oder dem Weihnachtsdorf zwischendurch Hoffnung auf, ob es nicht doch möglich wäre, diese in verändertem Rahmen auszurichten. Alle diese Wünsche haben sich aber letztlich doch nicht erfüllen lassen.

Rund 390 Bürger erkranken

In den Frühjahrs- und Sommermonaten ist Barsinghausen insgesamt gut durch die Corona-Krise gekommen, die Infektionszahlen am Deister lagen lange deutlich unter dem Durchschnitt der 21 Regionskommunen. Erst in den vergangenen beiden Wochen hat sich dieses Bild gewandelt: Ein Massenausbruch des Coronavirus in der Seniorenresidenz Kaiserhof mit fast 70 Betroffenen hat Barsinghausen zeitweise an die Spitze der Sieben-Tage-Inzidenzwerte im Regionsvergleich katapultiert. Insgesamt haben sich seit Frühjahr nun rund 390 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert, sieben Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Von Andreas Kannegießer