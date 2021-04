Groß Munzel

In der ersten Woche nach den Osterferien hat die Grundschule Groß Munzel gute Erfahrungen mit den Corona-Schnelltest für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter gesammelt. Bis auf wenige Ausnahmen funktioniert nach Angaben von Lehrerin Friederike Wildhage die neue Regelung, wonach nur mit einem negativen Schnelltest die Teilnahme am Präsenzunterricht erlaubt ist.

Ausreichend Testpakete

Für zwei kostenlose Testungen am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche habe die Grundschule mit derzeit rund 110 Schülern in sieben Klassen rechtzeitig ausreichend Gratis-Testpakete erhalten und an die Eltern weitergeleitet. Denn die Eltern oder Erziehungsberechtigten müssen die Schüler morgens zu Hause testen – und ein negatives Ergebnis, ohne Hinweise auf eine Corona-Infektion, schriftlich bestätigen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wer keinen Negativtest vorweisen kann, darf das Schulgelände nicht betreten. Das gilt für die Kinder ebenso wie für das Kollegium und für die weiteren Beschäftigten an der Schule“, erläutert Wildhage. Einige wenige Jungen und Mädchen hatten ihre Tests oder die Bescheinigungen vergessen: Da halfen dann Rückfragen bei den Eltern schnell weiter, betonte die Klassenlehrerin für den dritten Jahrgang.

Schüler lernen zu Hause

Aber es komme in Einzelfällen auch vor, dass Mütter und Väter einen Corona-Schnelltest bei ihren Kindern grundsätzlich verweigerten. Dann sei das Prozedere ebenfalls klar geregelt: Weil die Präsenzpflicht in der Corona-Krise aufgehoben ist, müssen ungetestete Schüler zu Hause bleiben und im Distanzunterricht lernen.

„Das sind Ausnahmen. Aber diese Ausnahmen sind fast immer auch mit großen Diskussionen verbunden. Die meisten Eltern sind glücklich, ihre Kinder kostenlos und in Ruhe zu Hause auf Corona testen zu können“, sagt Wildhage. Zwar biete auch ein negatives Testergebnis keine 100-prozentige Sicherheit, für den Schulalltag unter strengen Corona-Bedingungen könne dieses Verfahren aber eine Erleichterung sein.

Von nun an seien die beiden kostenlosen Corona-Testungen für die Grundschule Groß Munzel jeweils am Montag und Mittwoch vorgesehen, kündigte Wildhage an.

Von Frank Hermann