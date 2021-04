Corona: Vier neue Infektionen in Barsinghausen

Barsinghausen

In Barsinghausen sind von Mittwoch auf Donnerstag vier neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Die Zahl der akuten Fälle ist nach Mitteilung der Region Hannover binnen eines Tages aber von 78 auf 73 gesunken, weil neun Personen als wieder gesund gelten und damit aus der Statistik herausgefallen sind.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen von 97,2 am Mittwoch auf 80,0 am Donnerstag gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – mit dem Virus neu infiziert haben. Barsinghausen liegt mit diesem Wert im Regionsvergleich im hinteren Drittel. Nur sechs Kommunen rund um Hannover haben derzeit niedrigere und damit bessere Werte. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Uetze (53,5). Die höchsten Inzidenzwerte gibt es aktuell in Wennigsen (173,9) und Ronnenberg (148,9). Seit Pandemiebeginn im März 2020 haben sich in Barsinghausen insgesamt 884 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer