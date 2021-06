Corona: Zwei neue Infektionen in Barsinghausen

Barsinghausen

In Barsinghausen ist die Zahl der aktuellen Corona-Fälle am Mittwoch leicht auf 20 gestiegen (Vortag 19). Nach Mitteilung der Regionsverwaltung sind binnen 24 Stunden zwei neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Stadtgebiet bei Tests nachgewiesen worden. Eine zuvor infizierte Person gilt als wieder genesen und ist damit aus der Statistik herausgefallen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist am Mittwoch leicht auf 17,1 gestiegen, nachdem er am Vortag bei 14,3 gelegen hatte. Dieser Wert macht das Infektionsgeschehen zwischen verschiedenen Kommunen und Regionen vergleichbar. In der gesamten Region Hannover liegt der Inzidenzwert bei 15,9. Die höchsten Werte melden derzeit Burgwedel (48,2) und Uetze (38,9). In Sehnde liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit mehreren Tagen bei 0,0. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn in Barsinghausen 1074 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer