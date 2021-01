Barsinghausen

In Barsinghausen sind zum Wochenbeginn nun 81 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 23 weniger als am 30. Dezember, als letztmals im alten Jahr die Zahlen erhoben worden waren. Allerdings gibt es erhebliche Bewegung in der täglich von der Region Hannover erhobenen Statistik: Binnen fünf Tagen sind 40 neue Infektionsfälle in der Deisterstadt nachgewiesen beziehungsweise gemeldet worden. Gleichzeitig sind aber 63 ehemals infizierte Personen aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Nach den Worten von Regionssprecher Christoph Borschel ist die hohe Zahl der Neuinfektionen nicht auf einen erneuten größeren Ausbruch etwa in einer Betreuungseinrichtung zurückzuführen. Die Zahlen seien zurzeit stark schwankend, auch wegen der teilweise verspäteten Infektionsmeldungen an die Gesundheitsbehörde über die Feiertage.

Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen ist über den Jahreswechsel deutlich gestiegen: Am Montag, 4. Januar, lag der Wert bei 142,9, am vergangenen Mittwoch dagegen bei lediglich 88,6. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich – bezogen auf 100.000 Einwohner – in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben. Der Barsinghäuser Inzidenzwert liegt damit wieder in der Spitzengruppe aller 21 Regionskommunen. Höhere Werte verzeichnen derzeit nur Sehnde mit einem Inzidenzwert von 227,2 und Garbsen mit 195,5. Den niedrigsten und damit besten Sieben-Tage-Inzidenzwert verzeichnet derzeit Burgdorf mit 31,7.

Entspannung in der Seniorenresidenz Kaiserhof

In der Mitte Dezember von einem Massenausbruch des Coronavirus betroffenen Seniorenresidenz Kaiserhof in Barsinghausen entspannt sich die Lage zusehends. Seit Montag liegen die Ergebnisse des dritten Reihentests aller Bewohner und Bediensteten der Einrichtung vor, die Proben waren am 30. Dezember von einem Team des Gesundheitsamtes genommen worden. Nach Angaben der Region sind 20 ältere Menschen positiv getestet worden. Die meisten davon gelten allerdings nicht mehr als infektiös, weil bei speziellen Testverfahren keine hohe Virenlast mehr nachgewiesen worden sei, berichtet der Pressesprecher der Medicare-Gruppe, Bernhard Rössler. Die Medicare-Gruppe ist Trägerin der Barsinghäuser Pflegeeinrichtung.

Nach Rösslers Worten gelten lediglich noch ein Bewohner in der Einrichtung und zwei weitere, die in Kliniken behandelt werden, als akut infektiös. Alle Bediensteten der Seniorenresidenz haben die Infektion mittlerweile überwunden und sind wieder im Einsatz. Als Konsequenz aus der jüngsten Entwicklung hat die Seniorenresidenz Kaiserhof die Zimmerisolation der meisten Bewohner am Montag aufgehoben. Sobald auch der letzte noch betroffene Bewohner nicht mehr als infektiös gilt, soll die wochenlang strikt abgeschottete Einrichtung auch wieder für Besucher geöffnet werden. Die Entscheidung darüber werde in Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffen, sagt Rössler.

Pflegekräfte arbeiten mit viel Engagement

In der Seniorenresidenz Kaiserhof hatten sich seit dem 10. Dezember insgesamt knapp 80 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch rund zwei Dutzend Pflegekräfte. „Mit großem Engagement“ hätten die jeweils nicht infizierten Pflegekräfte in den vergangenen Wochen den Betrieb der Einrichtung aufrechterhalten, berichtet Rössler. Auch die Einrichtungs- und die Pflegedienstleitung seien in die Betreuung der Bewohner eingebunden gewesen. Nun hofften die Senioren ebenso wie die Pflegekräfte auf die baldige Wiederöffnung der Einrichtung.

Von Andreas Kannegießer