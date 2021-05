Barsinghausen

Die Zahl der akuten Infektionsfälle mit dem Coronavirus ist in Barsinghausen weiterhin rückläufig. Allerdings sind übers Wochenende von Freitag bis Montag acht Neuinfektionen bei Tests nachgewiesen worden. Nach Mitteilung der Regionsverwaltung gab es am Montag noch 25 akut infizierte Personen im Stadtgebiet, am Freitag waren es 31. Die Zahl ist rückläufig, weil im selben Zeitraum 14 Menschen als genesen gelten und aus der Statistik herausgefallen sind.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Barsinghausen ist binnen drei Tagen von 37,2 auf 40,0 geklettert. Das ist im Regionsvergleich derzeit der vierthöchste Wert hinter Langenhagen (69,4), Wedemark (46,3) und Garbsen (41,0). Die niedrigsten Werte verzeichnen aktuell Pattensen (0,0) und Laatzen (7,0). Regionsweit liegt der Inzidenzwert zu Wochenbeginn bei 28,3. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn in Barsinghausen nachwieslich 1068 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer