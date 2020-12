Barsinghausen

Die Zahl der aktuell positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist in Barsinghausen weiter gesunken. Von Montag, 28. Dezember, bis Dienstag, 29. Dezember, ist zwar bei sechs Personen das Coronavirus neu nachgewiesen worden, allerdings sind auch elf Betroffene im selben Zeitraum aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Während am Montag 111 akute Fälle in Barsinghausen registriert waren, liegt deren Zahl nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Dienstag bei 106.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen ist gleich geblieben und liegt aktuell bei 62,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in der Stadt binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben.

Lesen Sie auch: Impfungen in Hannover beginnen – mit Hindernissen

Die Gesamtzahl der im Barsinghäuser Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen ist von 396 auf 402 gestiegen.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderte Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten.

Von Lisa Malecha