Barsinghausen

Die Zahl der aktuellen Infektionsfälle mit dem Coronavirus sinkt in Barsinghausen ganz leicht. Am Dienstag waren nach Mitteilung der Regionsverwaltung 49 akute Fälle im Stadtgebiet registriert, am Tag zuvor waren es noch 50. Dabei ist eine neue Infektion binnen eines Tages bei Tests nachgewiesen worden, gleichzeitig sind aber zwei Fälle als wieder genesen aus der Statistik herausgefallen.

Lesen Sie auch Barsinghausen: 350 Euro Strafe für ein Brötchen in der Fußgängerzone

Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich niedrig

Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert ist ganz leicht von 57,2 auf 60,0 gestiegen. Dieser Wert macht die Zahl der Infektionen vergleichbar, indem die Infektionsfälle in Bezug zur Einwohnerzahl gesetzt werden. Der Barsinghäuser Inzidenzwert von 60,0 ist weiterhin der zweitniedrigste in der Region Hannover mit ihren 21 Städten und Gemeinden.

Lediglich Gehrden (45,1) hat aktuell einen niedrigeren und damit besseren Wert. Den mit Abstand höchsten Inzidenzwert in der Region verzeichnet weiterhin Wennigsen (292,1). Erst mit weitem Abstand folgt Hannover (136,0). Seit Pandemiebeginn vor mehr als einem Jahr haben sich in Barsinghausen insgesamt 893 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer