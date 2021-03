Barsinghausen

Die Corona-Neuansteckungsrate in Barsinghausen ist übers Wochenende deutlich nach oben gegangen und hat die kritische 100er-Marke wieder überschritten. Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet, liegt der Inzidenzwert in Barsinghausen am Montag bei 105,8 – am Freitag ist es noch 85,7 gewesen. Die gesamte Region Hannover liegt aktuell bei 122,1.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Barsinghausen insgesamt 766 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Über das Wochenende gab es 16 neue Infektionen. Aktuell sind 62 Menschen in Barsinghausen mit Corona infiziert.

Aktuell haben nur fünf der 21 Kommunen in der Region eine Inzidenz, die unter 100 liegt: Burgwedel (38,6), Hemmingen (66,4), Neustadt (79,6), Springe (53,4) und Wennigsen (13,9).

Von Jennifer Krebs