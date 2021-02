Barsinghausen

Seit inzwischen fast einem Jahr bieten die Jusos Barsinghausen und das Freiwilligenzentrum (FZB) ehrenamtlich gemeinsam die Corona-Einkaufshilfe an – und sie wollen weitermachen, solange der Alltag durch die Corona-Pandemie eingeschränkt ist. Vielen, insbesondere älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen, habe mit dem Einkaufsservice bereits geholfen werden können. Für sie ist das Coronavirus hochgefährlich. „Drei bis vier Anrufe pro Woche sind es“, sagt der stellvertretende Juso-Vorsitzende Aaron Täger (19). „Wir versorgen auch Leute, die in Quarantäne sind.“

Wer die Einkaufshilfe in Anspruch nehmen will, kann sich montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr im FZB unter der Telefonnummer (05105) 6610399 melden und seine Einkaufswünsche durchgeben. Die Liste wird dann an ein Mitglied der Juso-Gruppe übermittelt. Der Einkauf wird im Laufe des Tages erledigt, und die Besorgungen werden bis an die Haustür geliefert. Das Geld legen die Einkäufer zuerst aus und bekommen es dann bei der Lieferung erstattet. „Das klappt ganz gut“, sagt Täger.

Jusos und Freiwilligenzentrum bitten aber darum, bei der Warenlieferung und Geldübergabe auf die geltenden Abstand- und auch Hygieneregeln zu achten. Insbesondere wenn sich Symptome zeigten oder gar ein positiver Test vorliege, wird darum gebeten, das Geld in einem Briefumschlag zu übergeben oder besser noch zu überweisen. In diesem Fall würden die erforderlichen Daten mit der Einkaufsquittung ausgetauscht.

Von Jennifer Krebs