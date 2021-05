Barsinghausen

Für viele Familien in Barsinghausen ist endlich Entlastung in Sicht: Die städtischen Kindergärten und Krippen werden nach Mitteilung der Stadtverwaltung am kommenden Montag, 10. Mai, in den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder zurückkehren. Anlass ist demnach die jüngste Entscheidung des niedersächsischen Kultusministeriums, Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 165 diesen Schritt zu ermöglichen. „Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen bereits darüber informiert“, sagt Claudius Reich, Leiter des städtischen Kinderbetreuungsamtes. Derzeit werde von den Teams vor Ort alles für die Rückkehr der Kinder vorbereitet.

Erleichterung in der Verwaltung

Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf ist erleichtert über die Entscheidung des Kultusministeriums. „Für alle Beteiligten sind die vergangenen Monate mit dem Notgruppenbetrieb eine enorme Herausforderung gewesen“, sagt der stellvertretende Verwaltungschef. Viele Eltern hätten Homeoffice, Kinderbetreuung und bisweilen auch das sogenannte Homeschooling unter einen Hut bringen müssen. Dabei seien viele Mütter und Väter „an ihre Grenzen gekommen“, sagt Wolf. Aber auch für die Kinder sei die Situation eine große Belastung gewesen, da sie ihre Freundinnen und Freunde kaum hätten sehen und nicht gemeinsam spielen und toben können. „Wir erhoffen uns von der Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb eine spürbare Entlastung für die Familien“, betont Wolf. Vielleicht sei es auch der erste Schritt zur Normalität in den städtischen Betreuungseinrichtungen.

Keine Kontakte zwischen Betreuungsgruppen

Im eingeschränkten Regelbetrieb – dem sogenannten Szenario B – werden die Mädchen und Jungen in den Einrichtungen in festen Gruppen betreut, ohne dass es aber zu Kontakten über diese Gruppen hinaus kommt. „Sollte es zu einer Corona-Infektion kommen, ist so in den großen Einrichtungen gewährleistet, dass sich das Virus nicht unkontrolliert verbreiten kann“, erläutert Amtsleiter Reich. Neben den festen Gruppen seien grundsätzliche Zutrittsverbote zu den Einrichtungen für Außenstehende sowie strenge Hygieneregelungen weitere Bausteine dieses Szenarios. „Damit soll sichergestellt werden, dass für alle Beteiligten das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich ist“, sagt Reich.

Ausnahmen vom Zutrittsverbot gelten laut Stadtverwaltung lediglich für die Eingewöhnungsphasen von Kindern, in denen den Müttern und Vätern der Zutritt zu der jeweiligen Einrichtung grundsätzlich erlaubt ist. Mit der Kindertagesstätte Große Heide in Kirchdorf und der Kita in der ehemaligen Lehr- und Freizeitstätte des TSV Barsinghausen sind jüngst zwei neue Einrichtungen an den Start gegangen, in denen sich die Kinder noch in der Eingewöhnungsphase befinden. In den kommenden Monaten will die Stadt weitere neue Einrichtungen öffnen, so wie etwa die Kinderkrippe auf dem ehemaligen Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße. „Da ist die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb eine große Erleichterung“, betont Claudius Reich.

Von Andreas Kannegießer