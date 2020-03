Barsinghausen

Auch wenn zurzeit die Gottesdienste ausfallen, muss in Barsinghausen niemand auf die Andacht verzichten: Das Pfarramt der evangelisch-lutherischen Mariengemeinde weist darauf hin, dass Pastorin Uta Junginger und Pastor Jürgen Holly regelmäßig neue Andachtstexte und aktuelle Gebete auf die Homepage der Gemeinde setzen. Diese sind unter mariengemeinde-barsinghausen.de zu finden.

Aktuelle Meldungen, Gebetstexte sowie kreative spirituelle Ideen finden sich nicht nur auf der Homepage, sondern auch in den beiden Schaukästen an der Klosterkirche und am Gemeindebüro, Deisterstraße 3. „In schweren Zeiten versuchen wir, auf andere ungewöhnliche Formen der Verkündigung und der spirituellen Angebote zurückzugreifen“, sagt Junginger. „Wir sind nun mal soziale Wesen und müssen eine andere Form finden, miteinander in Kontakt zu bleiben.“

Andacht für Sonntag steht im Netz

Für den kommenden Sonntag, 22. März, steht bereits eine Andacht online. „Ausgerechnet an Sonntag Lätare („Freut euch“) können wir keinen Gottesdienst in unserer Klosterkirche feiern: dem „kleinen Osterfest“ mitten in der Passionszeit. Dabei hatte ich mich so gefreut auf die schöne Musik des Bläserensembles. Auf Sie und Euch – die Gemeindemitglieder, um gemeinsam zu singen und zu beten – gerade jetzt – in diesen so schwierigen Zeiten“, beginnt die Andacht, in der zu Solidarität aufgerufen wird, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

„Gerade jetzt brauche ich meinen Glauben, dass Gott mir die Kraft gibt, diese Situation zu tragen. Dass wir füreinander beten. Dass wir füreinander da sind. Den anderen anrufen. Ihm zuwinken. Sie trösten – so wie einen seine Mutter tröstet“, heißt es weiter.

Gemeinde bietet Hilfe an

Und helfen wollen Junginger und Holly nicht nur durch die Andachten. Sie stehen auch telefonisch für Gespräche und Anliegen zur Verfügung. Pastorin Uta Junginger ist unter Telefon (05105) 6624042 und Pastor Jürgen Holly unter Telefon (05105) 8092393 erreichbar. Zudem legen beide viel Wert darauf zu zeigen, dass sie an die Gemeindemitglieder denken. „Da unser Besuchsdienst zu Geburtstagen zurzeit pausieren muss, rufen wir die Geburtstagskinder an und schreiben ihnen Karten“, sagt Junginger.

Zudem sei geplant, die Osterandacht zu filmen und im Netz zu zeigen. „So können wir, wenn auch in unterschiedlichen Häusern, gemeinsam feiern.“ Mit den Angeboten soll der Isolation entgegengewirkt werden.

Einkaufsservice ist gestartet

Außerdem bietet die Gemeinde einen Service an: Wer Unterstützung beim Einkaufen benötigt, der kann sich bei Junginger melden. Das hätte bereits eine Seniorin genutzt, sagt die Pastorin. Ein Mitglied des Kirchenvorstands sei am Donnerstag für die Barsinghäuserin einkaufen gewesen. „Viele Menschen sind auf Hilfe angewiesen und ich bin froh, dass wir so viele Ehrenamtliche haben, die sich engagieren.“

Wer engagiert sich wie für seine Mitmenschen? Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und Bürger, die sich für ihre Mitmenschen engagieren, und wollen über sie berichten. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion eine E-Mail an die Adresse barsinghausen@haz.de.

