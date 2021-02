Barsinghausen

In Barsinghausen ist binnen 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch lediglich eine neue Infektion mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Die Zahl der akuten Fälle ist nach Mitteilung des Gesundheitsamtes im selben Zeitraum von 45 auf 40 gesunken, weil sechs Personen als wieder gesund gelten und damit aus der Statistik herausgefallen sind.

Barsinghausen liegt gut im Regionsvergleich

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen von 71,5 am Dienstag auf 51,4 am Mittwoch gesunken. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Barsinghausen liegt mit diesem Wert zurzeit auf Platz sechs im Regionsvergleich.

Die höchsten Inzidenzwerte gibt es aktuell in der Wedemark (138,8) und in Ronnenberg (136,9). Die geringsten und damit besten Werte meldet das Gesundheitsamt aus Springe (16,7) und aus Hemmingen (30,7). Seit Beginn der Pandemie haben sich in Barsinghausen insgesamt 641 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer